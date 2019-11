Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo opinionisti: è ufficiale

By

I nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip sono Pupo e Wanda Nara

È ufficiale: Wanda Nara e Pupo sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Mediaset ha confermato i gossip dell’ultimo periodo con un comunicato stampa diramato mercoledì 13 novembre. La moglie di Mauro Icardi e il cantante fiorentino affiancheranno Alfonso Signorini, il nuovo conduttore del reality show nonché opinionista delle passate edizioni. Una coppia – quella formata dalla soubrette argentina e l’artista – sicuramente inedita ed esplosiva, che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena.

Top secret il cast di concorrenti del Grande Fratello Vip

Al momento non è stato confermato alcun concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sono in trattative per varcare la porta rossa di Cinecittà: Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi.

Quando inizia il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini

Il programma Mediaset doveva partire lo scorso ottobre ma è stato rimandato a gennaio. La data ufficiale d’inizio del Grande Fratello Vip 4 è quella di martedì 7 gennaio 2020.