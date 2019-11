Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip dopo l’addio a Sarcina

By

L’ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, parteciperà al Grande Fratello Vip 2020

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Che, com’è noto, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini e partirà il prossimo 7 gennaio. Secondo quanto scrive Dagospia, nel cast ufficiale del reality show ci sarà Clizia Incorvaia. Sì, proprio la web influencer, ex moglie di Francesco Sarcina e protagonista dello scandalo dell’estate che coinvolge anche l’attore Riccardo Scamarcio. A quanto pare le trattative tra Clizia e la produzione del programma sono a buon punto e la Incorvaia è pronta a varcare la Casa più spiata d’Italia. Dove, siamo sicuri, riuscirà a farsi conoscere meglio dal grande pubblico e fornirà nuovi dettagli sul suo matrimonio finito male, dopo le confidenze fatte nel salotto di Barbara d’Urso.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Al momento nessun concorrente del Grande Fratello Vip è stato ufficializzato. Ma da mesi si parla di: Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi. Ancora in forse la presenza di Loredana Lecciso: l’ex compagna di Albano Carrisi ha ammesso che sta riflettendo sul da farsi.

Scelti già gli opinionisti della prossima edizione del GF Vip

Intanto sembrano certi i nomi dei due nuovi opinionisti: pare che la scelta sia ricaduta sulla soubrette e procuratrice di calcio Wanda Nara e sul cantante Pupo.