Wanda Nara e Pardo, in pausa a Tiki Taka “volate le cartelline”: è gelo

Wanda Nara e Pierluigi Pardo, durante la pausa pubblicitaria a Tiki Taka “volate le cartelline”: tensione alle stelle. Lo spiffero di Chi

Wanda Nara e Pierluigi Pardo, la tensione sale alle stelle. A spifferare un altro scottante retroscena avvenuto nel dietro le quinte di Tiki Taka, programma sportivo di Italia 1, è stato ancora il magazine Chi che già la settimana scorsa narrava di rapporti inesistenti tra l’argentina e le mogli di Vieri e Cassano, rispettivamente Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis. Oggi il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta di una rovente lite avvenuta domenica 22 settembre, quando sarebbero “volate le cartelline” in mano al giornalista durante una pausa pubblicitaria. Con Wanda, il vulcanico Pardo pare proprio che sia ai ferri corti.

“Il clima a Tiki Taka tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara si fa sempre più rovente”

“Il clima a Tiki Taka tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara si fa sempre più rovente”, si legge nelle ‘Chicche’ del magazine Chi. “Dopo aver messo nero su bianco la volontà di non volere la compagna di Icardi in studio – aggiunge il settimanale -, e dopo aver sbattuto contro un ‘no’ secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata di domenica 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo.” Non è un mistero che Pardo avrebbe preferito una soluzione diversa per lo show, vale a dire un allontanamento della Nara. I motivi per cui la trova incompatibile per il programma li ha spiegati lui stesso qualche giorno fa, intervenendo a Radio24.

Pardo, Caracciolo e Marcialis: tensioni con Wanda

Pardo spiegava in radio che la posizione di Wanda era alquanto delicata nello show televisivo, riferendosi ai problemi in corso tra Icardi, di cui lei è agente, e l’Inter (oggi il calciatore ha cambiato casacca, trasferendosi al Parsi Saint-Germain). Il giornalista, inoltre, faceva sapere di aver mandato una mail ai vertici Mediaset per cercare di risolvere la situazione. Oltre al gelo con il vulcanico Pierluigi, la Nara pare non aver alcun rapporto con Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis.