Wanda Nara e Icardi: il regalo inaspettato per i suoi 26 anni

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre più forte, anche al di là delle accuse della famiglia Icardi e dei gossip sulla vita professionale del calciatore dell’Inter. Il 19 febbraio, Icardi ha festeggiato i suoi 26 anni insieme alla moglie e ai figli, in un noto ristorante di Milano. E proprio in occasione della festa che Wanda ha regalato al marito un cane. Dopo la scomparsa del suo Coco, a cui era molto legato, un nuovo amico entra a far parte della famiglia. La sorpresa è stata filmata dalla stessa Wanda Nara e postata sui suoi social personali. Un momento davvero speciale per lo sportivo, sorpresa molto apprezzata anche dai piccoli di casa Icardi-Nara. Come poi potevano mancare le foto di famiglia, con cane incluso, e che Icardi stringe forte. Un pensiero davvero affettuoso quello che la moglie di Mauro ha voluto fare al suo uomo, soprattutto dopo tutte le speculazioni sul suo futuro in maglia nero-azzurra.

Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano il compleanno dopo la grande paura vissuta

Wanda Nara e i figli viaggiavano nella loro auto quando un sasso ha colpito la stessa, generando grande paura ma non generando ferite o gravi conseguenze né per i bambini né per la stessa Wanda. Successivamente a questo triste episodio avvenuto sabato 16 febbraio, Wanda Nara ha deciso di sporgere denuncia, affidandosi alle telecamere che secondo lei potrebbe aiutare a capire cosa è successo e soprattutto chi ha potuto fare un gesto simile. E poi ha confessato: “L’auto da cui è partito il sasso mi ha seguita“. Parole davvero inquietanti quelle che la moglie di Icardi ha espresso e ancora una volta ha ricordato il legame con la squadra del marito, quando a Tiki Taka, in lacrime, ha espresso il desiderio di rimanere all’Inter perché: “La mia famiglia è l’Inter“.

La famiglia Icardi contro Wanda Nara

La sorella di Mauro Icardi, Ivana, si è scagliata contro sua cognata in diretta tv a Domenica Live. In alcune puntate dello scorso dicembre, la donna ha puntato il dito contro Wanda ed ha commentato: “Sto davvero male per tutto questo. Voglio tornare ad avere un rapporto con mio fratello“.