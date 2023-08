Wanda Nara malata: “Siamo sotto shock, le infermiere piangevano”

Da diverse settimane c’è apprensione per le condizioni di salute di Wanda Nara, da quando si era diffusa la notizia del rilevamento di alcuni parametri anomali in seguito ad alcuni suoi esami di routine. A raccontare il retroscena su come la showgirl ha reagito dopo la diagnosi sulla grave malattia del sangue che l’ha colpita ci ha pensato Angel De Brito, giornalista con cui Wanda si era confidato durante la sua crisi matrimoniale.

Angel De Brito e il retroscena sulla diagnosi a Wanda Nara

De Brito ha quindi spiegato, in diretta tv, di averle scritto lo scorso venerdì, con la showgirl che gli aveva risposto la notte del giorno dopo. “Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo” ha detto il giornalista. La moglie di Mauro Icardi, ha continuato De Brito, renderà pubblica la sua malattia quando più lo riterrà opportuno, una volta svanito lo shock. De Brito ha poi letto il messaggio inviatogli da Wanda Nara.

La showgirl ha fatto un resoconto di cosa ha passato dopo quell’esame del sangue che aveva dato valori sballati: “Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv” ha spiegato, riferendosi al giornalista argentino che per primo parlò di leucemia. In seguito, la showgirl ha parlato della diagnosi ricevuta:

“All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato“.

De Brito ha spiegato come Wanda avesse ricevuto la diagnosi a Fundaleu, un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche, dove le hanno già somministrato le medicine per quelle che sarà una lenta cura. La showgirl ha anche raccontato di come stesse per saltare i test di routine prima di partire per la Turchia: “Ma, fortunatamente, li ho fatti fare. Grazie al cielo li ho fatti fare“. Wanda ha confermato come, nonostante abbia un medico a Milano che la segue da quindici anni, continuerà a curarsi in Argentina.

Wanda Nara: la splendida dedica dei tifosi del Galatasaray

I tifosi del Galatasaray, squadra dove milita il marito Mauro Icardi, hanno voluto dedicare uno striscione a Wanda, augurandole pronta guarigione: “Wanda Nara guarisci presto” recita la dedica alla showgirl argentina. Il marito ha già da diverse settimane messo in stand-by la propria vita per starle vicino, nonostante alcuni alti e bassi che hanno caratterizzato la coppia, deciso ad accompagnarla in questo nuovo difficile percorso.