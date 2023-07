Wanda Nara “ha la leucemia”: il triste annuncio dei media argentini

In Argentina è appena uscita fuori una triste indiscrezione: Wanda Nara avrebbe la leucemia. Questo è ciò che Jorge Lanata, conduttore del programma radiofonico Radio Mitre, annuncia in queste ore in Argentina. Pertanto, è chiaro che le notizie sulle condizioni di salute della moglie di Mauro Icardi si stanno facendo sempre più drammatiche. Tale indiscrezione è legata al ricovero di Wanda in ospedale in questi giorni.

Pare, inoltre, che diverse fonti vicine alla Nara avrebbero già confermato la notizia sulla leucemia. In questo momento, la procuratrice argentina si trova ricoverata nella clinica Los Arcos, dove è giunta mercoledì 12 luglio scorso. Il ricovero è avvenuto quando Wanda ha iniziato a provare dei dolori addominali molto forti. Il giornalista argentino chiarisce che a breve dovrebbe essere fatta una diagnosi definitiva del problema, che ormai è diventato pubblico.

Tale indiscrezione sarebbe arrivata alle orecchie del conduttore radiofonico attraverso i contatti che persone vicine a Wanda Nara avrebbero con Fundaleu, un centro specializzato proprio nella cura della leucemia.

Wanda Nara in ospedale: ancora nessun commento ufficiale

Da parte di Wanda Nara e Mauro Icardi non c’è ancora stato un commento ufficiale e pubblico da quando lei è stata ricoverata con urgenza in ospedale. Le indiscrezioni fanno sapere che il calciatore argentino sta vivendo quanto accaduto con angoscia. Wanda e Icardi, il cui ennesimo ritorno di fiamma dopo la crisi è recente, sarebbero dovuti partire per una vacanza a Ibiza in questi giorni. Il viaggio è stato chiaramente annullato per via delle condizioni di salute dell’imprenditrice.

Non si sa se effettivamente Wanda abbia la leucemia, si spera di no, ma la sua situazione è di sicuro complicata. Infatti, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale mercoledì scorso e ha già cancellato tutti i suoi impegni lavorativi. Un giornalista del posto ha rivelato nelle scorse ore che il forte dolore l’avrebbe avvertito nella pancia. Non resta che attendere un messaggio pubblico da parte della showgirl o di suo marito, sperando che di avere notizie positive.

Questo resta, in ogni caso, un momento delicato per la coppia. I fan dovranno cercare di rispettare i loro tempi prima di ricevere delle risposte, come è giusto che sia.