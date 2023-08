Wanda Nara, il padre: “Scelta sulle cure: sono scioccato e confuso”

Continua il giallo attorno alle condizioni di salute di Wanda Nara. Nelle scorse ore l’amico della showgirl argentina, il giornalista Angel Brito, ha dichiarato che ha saputo dalla stessa moglie di Mauro Icardi che ha una grave malattia (i media argentini sono convinti che sia leucemia) e che lei ne parlerà pubblicamente quando se la sentirà. Esternazioni che hanno scioccato André Nara, il padre di Wanda. L’uomo, parlando a Socios del Espectaculo, ha anche detto di essere confuso per le decisioni recenti prese dalla figlia.

Nei giorni scorsi la Nara è volata ad Istanbul assieme al marito Mauro Icardi poiché quest’ultimo ha scelto di indossare nella prossima stagione di nuovo la maglia del Galatasaray. Il padre della showgirl ha commentato il rumor relativo al fatto che in questo momento Wanda avrebbe deciso di non sottoporsi ad alcun trattamento:

“Ho visto le dichiarazioni che ha fatto e ho ascoltato le cose che ha detto Angel Brito e la verità è che sono rimasto scioccato. Wanda fa un gioco sui suoi network in cui le chiedono come sta. Lei dice che sta bene e che non si sottoporrà a nessun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo tutto questo a colazione ed è qui che mi confondo”.

Quando dice “tutto questo”, André si riferisce a quel che ha dichiarato Brito, cioè che la Nara sarebbe stata colpita da una grave patologia del sangue. Fatto sta che la showgirl è comunque volata dall’Argentina in Turchia nei giorni scorsi, usando un volo privato. Sul velivolo anche i suoi figli e naturalmente Mauro Icardi. Sulla decisione di andare ad Istanbul, padre Nara ha tagliato corto con un lapidario “hanno deciso così”.

Il padre di Wanda Nara su Maxi Lopez: “Voleva portare i figli in Inghilterra”

Wanda, prima di legarsi sentimentalmente a Icardi, è stata sposata con un altro calciatore argentino noto al pubblico italiano, Maxi Lopez. Con lui ha avuto tre figli. Così André Nara sull’ex genero:

“Valentino è rimasto a giovcare nel River. D’altra parte, Maxi voleva rimanere con i tre ragazzi e portarli in Inghilterra, ma non so, forse non aveva capito cosa stesse accadendo e in quel momento non pensava fosse così grave. Se è davvero sicura di quello che ha ottenuto nei risultati, è molto grave e difficile”.

André ha poi parlato dei rapporti tra Icardi e Maxi Lopez: “Maxi è un padre molto buono, ma lo è anche Mauro. Sono molto attenti e presenti. Purtroppo non so cosa sia successo, però Maxi non è molto contento, l’ho sentito arrabbiato. C’è qualcosa all’interno che io non conosco, forse un po’ con Mauro o per la situazione che sta vivendo”. Il padre della Nara ha inoltre aggiunto di non aver alcun rapporto con Icardi: “Non ho nessun rapporto con Mauro. Non ho nulla contro di lui, ma non siamo mai andati d’accordo”.

Icardi e Maxi Lopez, amicizia naufragata

Tornando agli attriti tra Icardi e Maxi Lopez, non è difficile capirne i motivi. I due argentini erano amici. Si conobbero quando giocavano entrambi alla Sampdoria. Maxi era sposato con Wanda. Il resto è storia risaputa: Icardi e la Nara si innamorarono, Lopez lo scoprì e andò su tutte le furie. Scattò la separazione e da allora ‘Maurito’ e la showgirl, tra alti e bassi’, stanno assieme. La coppia ha avuto due figlie: Francesca (19 gennaio 2015)e Isabella (27 ottobre 2016). Tre invece i figli avuti dalla Nara e Maxi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012).