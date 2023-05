Wanda Nara, flirt a MasterChef: guai con la produzione, retroscena

Wanda Nara fa nuovamente parlare di sé. Durante la conduzione dell’edizione argentina di MasterChef, la showgirl si sarebbe distinta per aver flirtato con un concorrente. A riportare la voce sarebbe stato Ángel de Brito di LAM, programma condotto da quest’ultimo. Non sarebbe la prima volta che Wanda Nara si trova al centro di un’indiscrezione mediatica.

Il presunto flirt con Juan Francisco Moro

Ángel de Brito, infatti, riporta come la produzione di MasterChef Argentina abbia chiesto a Wanda Nara di far diminuire le vibrazioni positive nei confronti di Juan Francisco Moro, concorrente del programma condotto dalla showgirl. Troppo evidenti, spiega de Brito, i flirt nei suoi confronti. Da qui la richiesta della produzione.

Dopo i già noti gossip con Mauro Icardi e con L – Gante, Wanda Nara si sarebbe resa nuovamente protagonista, stavolta con un concorrente di MasterChef Argentina. Proprio Juan Francisco Moro aveva contestato, in alcuni episodi, la showgirl, rea di dare troppa attenzione ad altri concorrenti, trascurando lui. “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui…” avrebbe detto lui, “Ah, è un’idea terribile” avrebbe reagito Wanda.

La carriera televisiva di Wanda Nara

La carriera televisiva italiana di Wanda Nara sarà nota ai più. Tra il 2018 e il 2020 è stata co – conduttrice di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, su Mediaset, assieme a Pierluigi Pardo. Nel 2020 è stata opinionista nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2022, infine, è stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, programma di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1. Nell’ultimo periodo, invece, Wanda Nara è stata coinvolta in programmi per la televisione argentina, tra cui MasterChef Argentina, nel ruolo di conduttrice.

In tanti, tuttavia, ricorderanno Wanda Nara più per le vicende di gossip che per quelle televisive. In primis lo scontro con il primo marito, Maxi Lopez, caratterizzato da reciproche accuse di infedeltà coniugale. Pochi mesi dopo il divorzio, avvenuto nel novembre 2013, Wanda ha sposato Mauro Icardi (nel maggio del 2014), amico e compagno di squadra di Lopez ai tempi della Sampdoria. Negli ultimi mesi, la separazione con l’attuale marito, dopo alcuni alti e bassi, oltre ad un tentativo di riconciliazione.