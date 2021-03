Wanda Nara, dieta e trucchi di bellezza: le 7 regole per restare in forma

Wanda Nara è un’esplosione di sensualità. La modella e procuratrice argentina è molto seguita sui social network e in televisione. Mette d’accordo uomini e donne: i primi ammirano la sua prorompente bellezza, le seconde la sua audacia e tenacia. Su Instagram la 34enne ha svelato i suoi segreti di bellezza e consigliato a tutte le sue follower di fare lo stesso per contrastare i segni del tempo. Come si mantiene in forma la moglie di Mauro Icardi? Seguendo sette, semplici, regole, che l’ex di Maxi Lopez rispetta ogni giorno, senza sgarrare mai (o quasi!).

La pelle di Wanda Nara appare sempre liscia e naturale. Com’è possibile? Semplice, Wanda non va mai a dormire senza aver prima pulito correttamente il viso. Complice il suo lavoro la Nara è spesso truccata e per questo deterge a fondo la pelle. Wanda non va mai a letto con mascara o rossetto ma rigorosamente struccata.

Per mantenere la pelle del viso tonica ed elastica, Wanda Nara si sottopone a diverse maschere di bellezza. Almeno due o tre a settimana, molto idratanti e di qualità. Per un fisico al top è fondamentale allenarsi tutti i giorni e seguire un corretto regime alimentare.

Per questo Wanda Nara ha chiarito su Instagram che non beve mai alcolici e non fuma. Dalla tavola di Lady Icardi sono inoltre bandite le bibite gassate. Al contrario Wanda consuma molte vitamine e integratori. Ma niente fai da te: la sudamericana assume solo prodotti consigliati da specialisti.

Wanda Nara ha poi elargito una vera e propria chicca di bellezza: beve più di due litri di tè verde al giorno. Un vero toccasana per l’organismo. Il tè verde, il più usato in Giappone, ha proprietà antiossidanti (contrasta le rughe) e anti-tumorali e apporta benefici al sistema cardiovascolare e respiratorio.

Ricapitolando, ecco le sette regole di bellezza di Wanda Nara:

1. Mai andare a letto senza truccarsi

2. Fare ogni settimana due, tre, tipi diversi di maschera al viso

3. Non bere alcolici

4. Non fumare

5. Non bere bibite gassate

6. Consumare vitamine e integratori prescritti dal medico di fiducia

7. Bere due litri di tè verde al giorno