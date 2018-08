Wanda Nara figli: la scelta sul sesto e la giornata tipo della moglie di Icardi

Quanti figli ha Wanda Nara da Maxi Lopez e Mauro Icardi? La vita da mamma dell’opinionista di Tiki Taka

Niente sesto figlio per Wanda Nara. La nuova opinionista di Tiki Taka ha deciso di non avere altri bambini, dopo i tre maschi avuti dall’ex marito Maxi Lopez e le due femmine nate dall’attuale rapporto con Mauro Icardi. Il primogenito Valentino è nato nel 2009 mentre gli altri due bambini, Costantino e Benedicto, sono venuti al mondo rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Due anni più tardi, nel 2015, è stata la volta di Francesca, la prima bambina avuta da Icardi. L’ultima, Isabella, è arrivata nel 2016. “Un altro figlio? Il cantiere è chiuso. Mauro non vuole il figlio maschio. Lui era già beato con l’arrivo della prima figlia. Ha sempre voluto femmine perché temeva che il figlio maschio di un calciatore famoso avrebbe sofferto per le troppe pressioni”, ha spiegato l’argentina a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. Ma qual è la giornata tipo da mamma di Wanda?

Wanda Nara racconta la sua giornata tipo da mamma

“Durante l’anno scolastico mi sveglio alle 6 e preparo tutto prima che i ragazzi vadano a scuola. Verso le 7.30-8 si alza anche Mauro. Poi a seconda degli impegni vado in ufficio o lavoro da casa. Ma la mia è la vita di una normale madre”, ha confidato Wanda Nara. Che nell’ultimo periodo può contare su un aiuto speciale: quello della madre. Quest’ultima ha lasciato l’Argentina per trasferirsi in Italia con il nuovo compagno, che lavora fianco a fianco con Wanda. “Avere i nonni qui è importantissimo per i bambini”, ha sottolineato la Nara. Soprattutto per i primi tre figli, che non possono vedere tutti i giorni il padre Maxi Lopez. L’attaccante, dopo l’ultimo anno trascorso all’Udinese, si è trasferito in Brasile, per giocare nel Vasco da Gama.

Le ultime dichiarazioni di Wanda sull’ex Maxi Lopez

“Non sono nessuno per giudicarlo e lui è tranquillo perché sa che mamma sono. Sa che per i miei cuccioli sono pronta anche ad uccidere. Di sicuro non gli ho mai chiesto un euro. Anche se spero fortemente che i bambini ogni tanto riescano a vederlo perché è un loro diritto”, ha ribadito Wanda Nara, che con Maxi Lopez ha vissuto un divorzio tormentato. Per fortuna i figli possono fare affidamento su Icardi, che fin da subito ha stretto un forte legame con Valentino, Costantino e Benedicto. “Mauro li ha sempre sentiti come figli propri”, ha puntualizzato la 31enne.

Valentino e Benedicto sono appassionati di calcio

In particolare Valentino e Benedicto sono grandi appassionati di calcio e da sempre tifano Inter. “Valentino ha una disciplina pazzesca. È un ragazzino ma ragiona come un professionista. Attento all’alimentazione, beve solo acqua e mi obbliga a filmarlo per rivedere i suoi errori. Il più talentuoso è Benedicto”, ha raccontato mamma Wanda.