Wanda Nara: “Anno difficile, al GF Vip mi faro conoscere meglio”

Wanda Nara prima del Grande Fratello Vip: la moglie di Icardi pronta a farsi conoscere al pubblico italiano

Uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 non potrà non essere il personaggio di Wanda Nara. Ebbene la moglie di Maurio Icardi è pronta a mettersi alla prova nel ruolo di opinionista. A chiamarla per questa nuova edizione è stato Alfonso Signorini, al timone del programma. Il nuovo conduttore ha voluto al suo fianco Wanda e Pupo, che sicuramente non faranno mancare colpi di scena nel corso delle varie puntate. Domani va in onda la prima puntata della trasmissione e oggi il profilo Instagram Qui Mediaset condivide la conferenza stampa, che vede appunto protagonisti Wanda, Pupo e Signorini. I tre raccontano le proprie sensazioni prima della messa in onda di domani, che darà inizio a questa nuova edizione. E mentre il conduttore ribadisce i motivi per cui ha scelto di avere al suo fianco Pupo e Wanda, quest’ultima rivela qual è il suo desiderio. La moglie e agente di Icardi ha intenzione di farsi conoscere all’Italia per quello che lei è davvero.

Wanda Nara, la sua speranza prima dell’inizio di questa esperienza nel ruolo di opinionista al GF Vip

“A Tiki Taka non esce fuori la mia personalità, penso che qua al GF riusciranno a conoscermi meglio”, dichiara Wanda Nara nel corso della conferenza stampa. Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, che la vede nel ruolo di opinionista, la moglie di Icardi rivela di essere pronta a farsi davvero conoscere al pubblico italiano. Attraverso le opinioni che potrà dare, Wanda farà uscire fuori il suo reale carattere. La moglie di Icardi afferma, infatti, che a Tiki Taka spesso non può dichiarare ciò che davvero pensa. Ora con l’opportunità che le dà la Mediaset e Alfonso Signorini potrà finalmente farlo. Ma questo per Wanda è stato un anno difficile.

Wanda Nara, per lei e Icardi un anno difficile: “Vado avanti e indietro”

“È un po’ difficile questo anno, un anno particolare, vado avanti e indietro tra Milano e Parigi”, afferma Wanda. Ricordiamo che, al momento, vive a Milano, ma è costretta a fare ‘avanti e indietro’, poiché Icardi vive a Parigi. Il calciatore gioca attualmente nella squadra di calcio Paris Saint Germain. Pertanto, Wanda si è ritrovata a vivere una situazione abbastanza difficile. Nonostante ciò, ha scelto comunque di accettare la proposta di Signorini, entrando ufficialmente nel programma del GF Vip.