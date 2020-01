Signorini prima del GF Vip: “Malnati mio punto debole”. Il legame speciale

Alfonso Signorini non stop prima del GF Vip 4: “Aristide Malnati mi destabilizza un po’, lui è il mio punto debole”. Il legame speciale che c’è tra il concorrente e il conduttore

Alfonso Signorini a ruota libera. Il direttore di Chi si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, facendo il punto prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 4, in onda dall’8 gennaio 2020 su Canale 5. Per il giornalista si tratta della prima conduzione di un reality. Tuttavia, la macchina del programma la conosce benissimo visto che ne è stato opinionista. “Lo conosco come le mie tasche”, dichiara. Paura? “Nessuna, più che altro avverto fatica: ci vuole un fisico bestiale perché le pressioni sono tantissime”. Signorini ha però le spalle larghe: “Sono abituato ad avere responsabilità”. In realtà, c’è qualcosa che lo destabilizza: la presenza nel cast del suo amico d’infanzia Aristide Malnati.

“Malnati? Non so cosa potrebbe capitare se dovesse ricordare suo papà, scomparso da poco”

Malnati e Signorini sono amici d’infanzia. Entrambi hanno frequentato il Liceo Classico a Milano e condividono un’amicizia da allora. “Mummy (soprannome con cui Alfonso chiama Malnati, ndr) non è stato una mia idea, ma di Palazzo (autore del GF Vip, ndr) che è pazzo di lui. Per me è un fratello, un pezzo della mia vita, della mia famiglia”, confessa Signorini che non nasconde che averlo nella Casa lo destabilizza “un po’”. “Lui è il mio punto debole. Sono abbastanza scoperto con lui. Non so cosa potrebbe capitare se dovesse ricordare suo papà, scomparso da poco”.

Signorini, meno toni accesi: “Ho un ruolo più istituzionale”

Signorini fa inoltre sapere che, rispetto a quando ha fatto l’opinionista, cercherà di smorzare i toni. “Ho un ruolo più istituzionale”, aggiunge. Infine la chicca sui due opinionisti scelti, Wanda Nara e Pupo. “Ho sempre sognato di lavorare con Pupo da quando faceva l’inviato di ‘La Fattoria’. Wanda invece l’ho notata a ‘Tiki Taka’. Mi sembrava che avesse un grande potenziale da esprimere ma che si trattenesse. Così, in tempi non sospetti li ho invitati a cena e ho visto che insieme funzionano benissimo.” Per il GF Vip 4 è tutto apparecchiato.