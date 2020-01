Cast Grande Fratello Vip 4: i 19 concorrenti ufficiali e i 4 ‘Highlander’

By

Cast Grande Fratello Vip 4 al completo: i 19 concorrenti ufficiali e i 4 ‘Highlander’. All’ultimo, ufficializzati anche un ex tronista, un’ex corteggiatrice, un modello e una scrittrice: nomi e foto

Ci siamo: finalmente è arrivato il cast definitivo del Grande Fratello Vip 4, in partenza mercoledì 8 gennaio 2020. In totale i concorrenti ufficiali sono 19 a cui vanno aggiunti i 4 ‘Highlander’ delle precedenti edizioni del GF Nip. Questi però si scontreranno subito al televoto: Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Sergio Volpini dovranno infatti affrontare subito la tagliola delle preferenze del pubblico da casa. Due resteranno nella Casa più spiata d’Italia, mentre gli altri lasceranno anzitempo il programma Mediaset. I 19 nomi vip sono invece i seguenti, come comunicato dal profilo social della rivista Tv Sorrisi e Canzoni

In alto, da destra a sinistra:

Paolo Ciavarro

Andrea Denver

Fernanda Lessa

Antonio Zequila

Fila centrale, da destra a sinistra:

Paola Di Benedetto

Aristide Malnati

Clizia Incorvaia

Michele Cuccuzza

Rita Rusic

Fabio Testi

Licia Nunez

Fila in basso, da destra a sinistra:

Elisa De Panicis

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana

Adriana Volpe

Antonella Elia

Seduti a terra, da destra a sinistra:

Pago

Ivan Gonzalez

Andrea Montovoli

Rispetto ai concorrenti già annunciati, si sono aggiunti ufficialmente al cast la scrittrice Barbara Alberti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Elisa De Panicis (il gossip, circa 3 anni e mezzo fa, ha raccontato di un flirt tra la donna e Cristiano Ronaldo), l’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez e il modello italiano che lavora in America Andrea Denver. Tutti nomi che sono circolati nelle scorse ore ma che hanno trovato conferma soltanto nella giornata odierna.

GF Vip 4, novità: torna il tugurio

Tra le novità della quarta edizione del GF Vip, annunciate da TvBlog in esclusiva, ci sarà il ritorno del tugurio, la fatiscente stanza che tanto ha fatto divertire nelle passate stagioni Nip. Inoltre dovrebbe esserci anche una nuova stanza, allestita in stile Anni Ottanta. Qui i concorrenti potranno tuffarsi in quel mitico decennio, riassaporandone le caratteristiche.