Grande Fratello Vip parte col televoto tra i quattro ex concorrenti del Grande Fratello

Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del noto reality show partirà con un doppio appuntamento: mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio. A pochi giorni dalla prima puntata Blogo ha rivelato alcuni interessanti retroscena sul gioco. A quanto pare si partirà subito con un televoto, che decreterà il futuro dei quattro Highlander del programma, ovvero gli ex gieffini Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. I quattro non staranno – almeno inizialmente – con il resto del gruppo e occuperanno una zona ad hoc della Casa. Il pubblico dovrà decidere chi due quattro potrà entrare in gara a tutti gli effetti: solo due potranno diventare dei veri e propri concorrenti del GF Vip.

Torna il tugurio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Tra le altre novità del Grande Fratello Vip 4 pare ci sia il ritorno del tugurio, la fatiscente stanza che tanto ha fatto divertire nelle passate edizioni Nip. In più sembra che ci sarà una nuova stanza allestita come gli Anni Ottanta, in cui i concorrenti si dovranno tuffare proprio in quel decennio. Insomma un po’ come accade già a Il Collegio, docu-reality di Rai Due. In attesa di saperne di più sono stati svelati i primi diciannove concorrenti del GF Vip, che formano un cast interessante e variegato.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Al Grande Fratello Vip 2020 parteciperanno, oltre agli ex quattro gieffini: l’attore Andrea Montovoli, la modella Fernanda Lessa, l’attore Fabio Testi, l’attrice Licia Nunez, lo showman Antonio Zequila, l’egittologo Aristide Malnati, la web influencer Clizia Incorvaia, la modella Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe, il giornalista Michele Cucuzza, il giovane Paolo Ciavarro, l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, la produttrice Rita Rusic, il cantante Pago, la soubrette Antonella Elia.