Wanda Nara criticata sui social: Elisabetta Franchi ne prende le difese

Wanda Nara presa di mira sui social: Elisabetta Franchi interviene

Capita spesso di vedere Elisabetta Franchi condividere sul proprio profilo Instagram foto di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo che indossano i suoi abiti. Si tratta di un modo come un altro di farsi pubblicità che, oltre a ringraziare la persona che ha scelto il brand, permette ad Elisabetta Franchi di proporre ai suoi follower nuovi look e outfit indossati da persone diverse e in maniera diversa. Nelle ultime ore, per esempio, la stilista ha scelto di postare sulla sua pagina l’immagine di Wanda Nara, la moglie di Icardi, con addosso un suo vestito. La sua scelta, come dimostrano alcuni commenti lasciati dagli utenti, non è però piaciuta a tutti. La stilista, allora, ha scelto di rispondere a chi ha criticato Wanda Nara, invitando tutti a moderare i toni e ad avere rispetto per la signora Icardi.

Elisabetta Franchi difende Wanda Nara: “Più rispetto per questa donna”

Le critiche rivolte a Wanda Nara non sono passate inosservate agli occhi di Elisabetta Franchi. Quest’ultima, con l’intenzione di mettere un freno ai commenti negativi, ha quindi pensato bene di rispondere a chi non è stato molto carino nei confronti della moglie di Icardi. “Vorrei che ci fosse più rispetto per questa donna così come per tutte le donne”, ha scritto prima ad un utente. “Capisco e rispetto le idee di tutti però cerchiamo di avere rispetto”, ha poi risposto la stilista ad un’altra ragazza che c’era andata giù pesante con Wanda.

Wanda Nara in lacrime a Verissimo: “Non sono una strega”

Di Wanda Nara giornali e riviste di gossip ne hanno parlato ultimamente sopratutto per via delle ultime rivelazioni della cognata Ivana Icardi al Gf 16. Gli attacchi ricevuti hanno addirittura spinto Wanda a diffidare Ivana. Per spiegare la sua posizione, inoltre, la moglie di Icardi ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin dove, dopo la diffida, ha cercato di difendersi dalle accuse della cognata. “Non sono una strega – ha dichiarato in lacrime a Verissimo – Ivana non è sincera”.