Wanda Nara rimane a Tiki Taka, la nota di Mediaset: “Cast confermato”

Wanda Nara rimane a Tiki Taka: ora è ufficiale. La nota di Mediaset

La notizia del rinnovo di Wanda Nara per Tiki Taka aveva sorpreso molti, la moglie e agente di Mauro Icardi ha affiancato e affiancherà ancora Pierluigi Pardo alla conduzione del programma, targato Mediaset. Wanda rimarrà al suo posto e il suo nome è ancora nel cast dello show, la nota ufficiale arriva direttamente dall’azienda di Cologno Monzese che ha voluto mettere a tacere una volta per tutte ogni tipo di gossip e notizia che era uscita negli scorsi giorni. Ad infiammare la polemica una email che Pardo aveva inviato direttamente ai vertici dell’azienda, spiegando loro la sua non volontà nel continuare a lavorare insieme a Wanda Nara, nel caso Icardi fosse rimasto all’Inter. Ora che il calciatore è stato ceduto al Psg, la sua agente può rimanere in tv e il cast è stato confermato senza modifiche alcune.

Tiki Taka e il caso “Wanda Nara”: la moglie di Icardi rimane nel programma

Il lungo sfogo di Pardo, intervenuto anche nella trasmissione radiofonica “Tutti convocati“, non è servito. Dopo le sue parole, è arrivata la decisione di Mediaset che ha confermato il cast di questa stagione televisiva senza cambiamenti dell’ultimo momento. Come apprendiamo dal sempre informato TvBlog, l’azienda del Biscione ha spiegato: “Il cast è confermato. Non ci sarà nessuna modifica. C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda Nara da parte dell’azienda“. Dunque, nonostante il trasferimento dell’ex neroazzurro a Parigi, la Nara continuerà ad essere presente in trasmissione ed intervenire nei dibattiti in studio.

Wanda Nara si sfoga a Tiki Taka

La sud americana ha conquistato un posto d’oro all’interno di Tiki Taka per la stagione televisiva 2019/2020. Wanda Nara però rischiava il posto, dati i rapporti sempre più tesi con l’Inter. Ora le cose si sono tranquillizzate dato il trasferimento di Icardi a Parigi. Il gossip però non risparmia mai la procuratrice argentina che proprio nella prima puntata della trasmissione si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.