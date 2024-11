Wanda Nara condurrà un noto format in Italia: annuncio e ipotesi

Nelle ultime settimane, Wanda Nara è stata al centro del gossip sia in Italia che in Argentina. La showgirl ha fatto parlare di sé per i continui tira e molla con il marito Mauro Icardi e il rapper L-Gante. La situazione ha raggiunto un “picco” pochi giorni fa, quando Wanda ha ufficializzato la sua relazione con L-Gante, uscendo allo scoperto con lui con tanto di “Ti amo” pubblici. Nel frattempo, Icardi ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi, interrompendo la sua stagione calcistica. Wanda è stata criticata per non essergli stata vicina in questo momento difficile e, per rispondere alle accuse, ha condiviso una chat privata in cui mostrava il suo messaggio di supporto a Mauro e, al contempo, una dichiarazione d’amore di Icardi stesso, che la supplicava di tornare con lui.

Come se non bastasse, è circolata anche la voce di una presunta gravidanza di Wanda Nara, prontamente smentita dalla stessa showgirl argentina. A seguito della pubblicazione della chat, Wanda ha poi sporto denuncia contro Mauro Icardi “per violenza di genere”. Ad ogni modo, il periodo ‘movimentato’ che sta vivendo non riguarda solo la sua vita privata, ma anche quella professionale. Wanda è infatti impegnata come conduttrice in due programmi di successo in Argentina: “Bake Off” e “Love is Blind”.

La Nara sta ottenendo grandi risultati in questa sua nuova veste e pare aver attirato l’attenzione anche in Italia, dove le sarebbe stato proposto di condurre un programma. “Oggi ho ricevuto una chiamata molto importante per condurre un grande formato mondiale in Italia. Mi sono emozionata fino alle lacrime. Sono molto sensibile, lo so”, ha scritto sulle store Instagram, come didascalia di una sua foto sotto le lenzuola.

A quel punto, sui social si sono scatenate le ipotesi sul programma “mondiale” che Wanda potrebbe condurre. Molti hanno puntato su L’Isola dei Famosi, un format internazionale che va in onda in più Paesi. Del resto, dopo il flop dello scorso anno con Vladimir Luxuria, il programma non ha ancora annunciato un conduttore ufficiale, lasciando aperte diverse possibilità. Tuttavia, sarebbe un rischio per la Mediaset: rispetto all’Argentina, dove è molto popolare, in Italia Wanda è nota soprattutto per il suo legame con il mondo del calcio e per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Nonostante ciò, data la commozione mostrata sui social, sembra che la showgirl abbia deciso di accettare la proposta.