Wanda Nara “colpita da leucemia”: la reazione struggente di Icardi

Mauro Icardi ha in qualche modo rotto il silenzio dopo che nelle scorse ore i media argentini, ripresi dalle agenzia di stampa di tutto il mondo, hanno sostenuto che a Wanda Nara sia stata diagnosticata la leucemia. Il marito della showgirl, lungo il pomeriggio di domenica 16 luglio, dopo giorni di silezio tombale, ha pubblicato un post contenente 6 foto in cui lo si vede in momenti di affetto e amore con la moglie. Come didascalia ha scelto di piazzare due emoj significative, un cuore rosso e un leone. Non difficili da parafrasare: se lotta contro la malattia sarà, Wanda combatterà come una leonessa e lui le sarà al fianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)

Per quel che concerne la news relativa alla presunta leucemia che avrebbe colpito la procuratrice e showgirl, al momento, è bene precisarlo, non c’è alcunenché di ufficiale. Diversi giornalisti argentini hanno riferito in via ufficiosa che Wanda nei prossimi giorni avrà i risultati di test clinici approfonditi per capire di preciso il suo stato di salute. Certo è che il fatto che né lei né Icardi abbiano smentito la notizia spinge a credere che qualcosa di vero potrebbe esserci.

Il post di ‘Maurito’ pubblicato nelle scorse ore è un ulteriore segnale che la compagna non sta vivendo un momento semplice. Non appena ha postato le foto con la moglie sono piovuti migliaia di commenti, con una miriade di utenti che hanno augurato il meglio alla coppia, cercando di infonderle coraggio e forza tramite messaggi di sostegno. Da segnalare inoltre che in questi giorni la Nara avrebbe dovuto tornare in Europa. Aveva previsto una tappa a Milano e una a Ibiza ma il viaggio è stato annullato.

Wanda Nara, le rivelazioni dei media argentini

Al momento la showgirl, fresca della conduzione di MasterChef Argentina, si trova a Buenos Aires e pare ormai sicuro che si stia sottoponendo a una serie di controlli e visite per capire nel dettaglio il suo quadro clinico. Come poc’anzi accennato, alcune fonti hanno spiegato che proprio tramite gli accertamenti approfonditi sostenuti dalla procuratrice si capirà se è stata colpita da leucemia; altre fonti hanno già sentenziato che ci sono pochi dubbi sul fatto che dovrà lottare contro la patologia. Si resta in attesa di notizie più dettagliate.