Il caso del giorno: Wanda Nara “ha la leucemia”, cosa si sa davvero

Lungo la serata di venerdì 14 luglio è rimbalzata dall’Argentina la notizia che afferma che a Wanda Nara avrbbero diagnosticato la leucemia. Cosa c’è di vero? Si parta col dire che al momento tutto ciò che è stato divulgato non ha alcunché di ufficiale (ma ciò non vuol dire che sia per forza falso). La procuratrice e showgirl è in rigoroso silenzio, lo stesso vale per suo marito Mauro Icardi. Nessuna conferma e nessuna smentita. Chi, dunque, ha iniziato a far circolare la news?

Wanda Nara, la versione di Jorge Lanata

A parlare della vicenda sono stati diversi giornalisti sudamericani tra cui Jorge Lanata, conduttore di un programma su Radio Mitre. Lanata ha dichiarato che Wanda potrebbe soffrire di leucemia. Nel rivelarlo ha assicurato di essere entrato in contatto con tre diverse fonti vicine alla showgirl. “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”, ha spiegato Lanata.

Il malore e il ricovero

Prima che si parlasse di leucemia, si è scoperto che mercoledì scorso la Nara sarebbe stata costretta ad andare a Los Arcos, l’ospedale di Buenos Aires, in quanto colpita da un forte malessere. A raccontarlo il giornalista Guillermo Lobo, specializzato su temi che riguardano la salute. “Forti dolori addominali”, intensi a tal punto da farle fare una corsa in ospedale dove si sarebbe sottoposta a dei controlli che avrebebro evidenziato un valore superiore alla norma di globuli bianchi, ha detto Lobo.

“Inoltre – ha proseguito il giornaista – è stata notata la milza dilatata e quindi è stata ordinata una seconda batteria di controlli, dei quali si attendono i risultati. Chiaramente questi due elementi indicano la necessità di uno studio ematologico per escludere infezioni e patologie tumorali”.

Dunque Lobo parla del ricovero, ma senza dare per certo che alla Nara sia stata diagnosticata la leucemia mentre Lanata sostiene di essere sicuro che la procuratrice sia affetta dalla patologia.

Secondo Marcelo Polino si starebbe valutando un intervento sul midollo

A ciò va aggiunto quel che è stato dichiarato nel programma A la tarde su América Tv da un altro giornalista, Marcelo Polino. Quest’ultimo ha sostento che “si starebbe perfino valutando l’idea di intervenire sul midollo”. Polino ha assicurato che tale informazione l’ha avuta da un’infermiera il cui nome è però rimasto anonimo. Va ripetuto che tutte tali indiscrezioni non hanno alcun carattere ufficiale per ora.

Le parole del padre Andrés Nara

L’unico famigliare che ha detto qualcosina è stato il padre della showgirl, Andrés Nara. Con la figlia non si è parlato per 8 anni, salvo poi riappacificarsi con lei lo scorso dicembre. L’uomo, che nonostante abbia ricucito con Wanda resta lontano dal resto della famiglia, ha raccontato di essere corso in ospedale mercoledì, ma senza trovare la figlia poiché era già stata dimessa.

“Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa”, ha scritto in un post su Instagram Andrés.

Il silenzio di Wanda e Icardi, sale la preoccupazione

Come poc’anzi accennato Icardi e Wanda per ora hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla vicenda. Si sa però che Wanda, che in Argentina è al timone di MasterChef, aveva in programma un viaggio in Europa, tra Milano e Ibiza; viaggio che è stato cancellato.

Appare quindi evidente che per ora non si sa con certezza se alla showgirl sia stata diagnosticata la leucemia in quanto di ufficiale non è trapelano niente. Desta però preoccupazione il fatto che sulla questione non è arrivata alcuna smentita. Per questo è probabile che davvero siano in corso accertamenti medici per capire precisamente il quadro clinico della procuratrice.