Wanda Nara arriva dall’Argentina, confronto con Belen? “Ognuno fa il suo”

Wanda Nara approda a Tiki Taka dall’Argentina, ma potrebbe arrivare il confronto con Belen Rodriguez

Wanda Nara, moglie del fuoriclasse Mauro Icardi, rappresenta una grande novità nella televisione italiana. La nuova edizione di Tika Taka, programma sportivo in onda su Italia 1, vede anche la sua presenza quest’anno. Sebbene in Italia la sua figura sia ancora poco conosciuta, in Argentina non è la stessa cosa. Infatti, la moglie del calciatore dell’Inter rivela di essere molto famosa nel suo Paese, in quanto ha preso parte alla versione argentina di Ballando con le Stelle, Bailando por sueno. Non solo, oltre alle varie ospitate nelle trasmissioni, ha anche preso parte al cast di una telenovela. Sono ormai dieci anni che vive in Europa, il pubblico argentino le vuole molto bene. Questo è ciò che rivela nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo sogno è sempre stato lavorare nel mondo dello spettacolo e ora approda ufficialmente in quello italiano. Ma sappiamo bene che qui in Italia c’è già un’argentina molto famosa, ovvero Belen Rodriguez. La nota showgirl è arrivata nel nostro Paese conquistando tutti e ora è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo. Ma la conduttrice non è famosa allo stesso modo in Argentina e a confermarlo ci pensa Wanda.

Wanda Nara: “Belen Rodriguez? Ognuno fa il suo!”

Nel corso dell’intervista, viene chiesto a Wanda se conosce Belen, diventata un volto noto in Italia. “Non l’ho mai conosciuta, anche perché lei in Argentina non è conosciuta. Comunque ognuno fa il suo, io devo seguire anche Mauro, ho una famiglia”. Dunque, per la moglie di Icardi non ci sarà alcun confronto tra lei e Belen. Secondo il nuovo volto di Tiki Taka, ognuno pensa al suo percorso. Ma non solo, Wanda fa anche riferimento al fatto che lei, a differenza della Rodriguez, deve spesso spostarsi con Mauro. Si apre una vera e propria sfida tra le due argentina o quando si incontreranno per la prima volta nascerà un bel rapporto?

Wanda Nara e le difficoltà nel mondo dello spettacolo italiano

Sebbene sia molto giovane, Wanda ha già cinque figli. Li segue ovunque e ognuno di loro segue in casa un preciso sistema organizzativo. L’aspirazione della moglie di Icardi? Diventare presentatrice, ma qui in Italia ammette che è molto difficile lavorare nello spettacolo. “C’è sempre qualche polemica, se non c’è se la inventano, mi sento sempre sotto i riflettori”. Ce la farà Wanda a conquistare l’Italia come già ha fatto Belen?