Walter Zenga sta ancora con la moglie: “Mio padre? Un grosso problema”

Fra i numerosi ospiti del salotto di Verissimo di questo pomeriggio, 11 marzo, c’è stato anche Walter Zenga, L’ex calciatore e storico portiere dell’Inter è stato accolto da Silvia Toffanin per parlare, fra le altre cose, del difficile rapporto con il padre, principale argomento di questa lunga intervista.

Del genitore, Walter Zenga ha raccontato di averne sentito molto la mancanza soprattutto quand’era più giovane. Ma d’altra parte non era nemmeno colpa sua, perlomeno in senso stretto. Il padre di Zenga ha lavorato a lungo come rappresentante e, per forza di cose, doveva rimanere lontano da casa a lungo. Erano altri tempi, non c’erano i cellulari, come sottolineato dallo sportivo, di conseguenza comunicare con i figli non era esattamente una passeggiata.

A Silvia Toffanin, Walter Zenga ha raccontato che il rapporto con il padre si è interrotto tante volte, contrariamente a quello che è accaduto con il fratello, mentre Zenga ha avuto dei “problemi non indifferenti”. L’ultima volta che si sono visti, Zenga era di ritorno da una partita a Bilbao (ai tempi Zenga allenava lo Steaua d Bucarest). Zenga ha raggiunto il padre sul letto di morte, che l’ha però liquidato in modo dolceamaro, visto che aveva appena vinto una partita di Coppa Uefa con il suo team. Parlando di questo momento, Zenga ha commentato:

Credo che sia difficile. da lontano, capire che stai perdendo il tuo tempo ad essere arrabbiato, è una roba che arrivi a comprendere più tardi.

Questo racconto ha dato a Silvia Toffanin il gancio per chiedere a Zenga di parlare del rapporto tormentato con i figli, Nicolò e Andrea Zenga. Il calciatore ha risposto così:

In ogni situazione non bisogna puntare il dito contro qualcuno. Sicuramente c’è stato un qualcosa che non ha funzionato e che ad un certo punto mi ha portato lontano. Però ad un certo punto sono andato a vivere in America, per tre anni, quando i bambini erano piccoli. Il fatto di stare con loro quei due o tre giorni era una sorta di una goccia in un oceano, non potevo avere di tempo di fare quello che un genitore può fare. Sarebbe meglio che il rapporto fra padre e madre diventasse più collaborativo quando i bambini diventano più grandi in una separazione.

E per quanto riguarda le sue ex mogli Roberta Termali e Elvira Carfagna, invece? Pare proprio che i rapporti siano ancora tesissimi. Quando Silvia Toffanin ha chiesto allo sportivo dettagli a riguardo, Zenga è stato laconico: “Domanda di riserva?”.

Nel frattempo, l’attuale moglie dell’ex calciatore, Marina Crialesi, ha avuto l’occasione di raccontare qualche dettaglio in più sul rapporto fra Zenga e i figli. In un’intervista concessa a Diva e Donna, la Crialesi ha rivelato che in questo periodo Walter, Nicolò e Andrea stanno “riprendendo a conoscersi e a frequentarsi”.