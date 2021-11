Andrea Zenga e Nicolò, attriti per le compagne: “Invidia Rosalinda”, rumors

Frattura tra Andrea e Nicolò Zenga? I fratelli si sono sempre mostrati unitissimi e compatti, sin dalle prime ore sotto i riflettori. Quando Andrea Zenga ha partecipato a Temptation Island Vip era già evidente quanto fosse legato ai suoi fratelli, sia a Nicolò sia ai più piccoli. Lui e Nicolò però hanno vissuto anche il distacco da papà Walter e forse questo li ha uniti ancor di più. Hanno fatto pace col padre, ma a quanto pare si è rotto qualcosa fra loro. Il motivo? Potrebbero essere le loro compagne, in particolare Marina Crialesi non sopporterebbe Rosalinda Cannavò. Si tratta di puro gossip al momento e come tale va trattato.

Qualcuno però ha deciso di raccontare dei retroscena sul rapporto tra i fratelli presentandosi a Deianira Marzano come una persona molto vicina sia ad Andrea sia a Nicolò. Quest’ultimo aveva motivato l’assenza della sua famiglia al matrimonio spiegando che la famiglia della moglie Marina non poteva partecipare alla cerimonia e per questo hanno deciso di rimandare la cerimonia in chiesa con le famiglie. Si sono sposati in presenza dei testimoni e delle damigelle, nessuno più era presente al matrimonio e per questo sono iniziati i gossip sul rapporto tra Andrea e Nicolò Zenga. Oggi una presunta persona vicina ai due fratelli ha spifferato che ci sarebbe stata davvero una frattura. Non ci sarebbe stato il sostegno della famiglia di Nicolò nella scelta di non invitarli alle nozze e non solo:

“C’è stata una grossa litigata a quanto pare per il profondo astio/invidia che ha la sposa Marina nei confronti della fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò. Praticamente non c’è più nessun rapporto tra Nicolò Zenga con il fratello Andrea e la mamma Roberta”

Questa è la segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira. Sono voci, gossip, rumors, indiscrezioni: nulla di confermato, insomma. La persona della segnalazione ha precisato di aver riportato tutto perché dispiaciuto dal finale del rapporto tra i due fratelli, che sono sempre apparsi in tv molto uniti. Sembra una difesa verso Andrea, perché l’autore dell’indiscrezione ha ricordato anche il momento in cui Nicolò al GF Vip aveva annunciato le nozze e detto che Andrea avrebbe fatto da testimone. Lo stesso ex gieffino ne aveva parlato a maggio, ma così non è stato (almeno nella prima cerimonia).

Poco dopo la Marzano ha ricevuto un altro messaggio su questa vicenda, quindi una seconda persona che ha confermato il gossip. “Alla nuova signora Zenga Rosalinda sta sulle pa..e non si sa bene perché visto che manco la conosce”, si legge nel messaggio in questione. Nelle scorse ore la Cannavò ha pubblicato un lungo sfogo contro chi ha pregiudizi e qualcuno pensa che sia proprio riferito alla cognata. Sempre in questi rumors infatti si legge ancora: “È la moglie di Nicolò che in giro va dicendo che è scesa a compromessi per avere successo”. I due fratelli interverranno sui social per smentire tutto? Chi si è affezionato a loro lo spera: non resta che attendere. Intanto papà Walter nelle scorse ore sui social ha parlato di una cena pre-natalizia con i suoi figli e le rispettive compagne.