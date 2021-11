Nicolò Zenga sposo, ma è giallo: nemmeno il fratello Andrea al matrimonio

Nelle scorse ore Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono convolati a nozze. La notizia è trapelata sui social dopo che alcuni amici presenti al matrimonio hanno divulgato degli scatti dell’evento ritraendo la comitiva invitata all’evento presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo, edificio sconsacrato di Roma, nel rione Celio, in via Valle delle Camene. Non appena hanno iniziato a circolare in rete le fotografie di Nicolò e Marina (entrambi classe 1989) vestiti di tutto puntino (lei in abito bianco, lui con un completo elegante blu), ha avuto inizio un ‘giallo’: non c’era nessuno dei familiari di Nicolò all’evento? Pare proprio di no.

Andrea Zenga, ex gieffino vip e oggi felice al fianco di Rosalinda Cannavò (la fu Adua Del Vesco), nelle scorse ore si trovava proprio con la compagna, con la quale ha trascorso una serata al cinema. Insomma, al matrimonio non dovrebbe averci messo piede. Lo stesso vale per Roberta Termali, madre di Nicolò, e per papà Walter Zenga. Pure loro due sembra che non abbiano presenziato all’evento. Resta da capire, laddove le assenze dei familiari di Nicolò fossero confermate, cosa si cela dietro alla scelta dei mancati inviti.

A lasciare più di stucco è stata senza dubbio l’assenza di Andrea: che i rapporti con Nicolò si siano deteriorati nell’ultimo periodo? Mistero. Quel che è quasi certo è che la ‘family’ Zenga alle nozze non c’era. A testimoniarlo anche la mancanza sui social di qualsivoglia riferimento al matrimonio: zero dediche, zero congratulazioni, zero fotografie, niente di niente.

Il giallo si infittisce ancor più se si analizzano le dichiarazioni di Nicolò di qualche mese fa. Il 31enne aveva raccontato che il matrimonio con Marina si sarebbe svolto in primavera e non alle porte dell’inverno. Non solo: il giovane, che con Marina ha bruciato tutte le tappe d’amore (i due si sono conosciuti soltanto lo scorso anno), spiegava inoltre che con papà Walter aveva superato le frizioni sopraggiunte in passato e che sarebbe stato invitato al matrimonio. Come sopradetto, dell’ex calciatore, nemmeno l’ombra alla festa nuziale.