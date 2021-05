Nicolò Zenga e Marina: quando si sposano e la decisione su papà Walter

By

Nicolò Zenga è al settimo cielo dopo che Marina Crialesi, attrice lanciata dalla fiction di Rai Tre Un posto al sole, ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Un amore travolgente e passionale, che ha bruciato tutte le tappe quello che vede protagonisti i due giovanotti. Zenga e Marina infatti fanno coppia da pochi mesi. Eppure hanno già le idee chiarissime sul loro futuro. A raccontare il sentimento profondo provato e i dettagli sui preparativi delle nozze è stato il diretto interessato, che ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi.

Il giovane ha narrato che la scintilla con Marina è scoccata il 7 novembre scorso. Esattamente sei mesi dopo, il 7 maggio, ha chiesto all’attrice di sposarlo, ricevendo un entusiasta “sì”. La proposta è stata fatta in grande stile: Nicolò ha prenotato una camera suite di un hotel di Roma, con tanto di spa rilassante e romantica. Non solo: nella stanza non è mancata una cascata di petali di rosa. Dopodiché ha cenato nel ristorante dell’albergo, lo stesso che ha fatto da cornice al primo appuntamento con la Crialesi. Lì, si è inginocchiato innanzi all’amata, ha sfoderato una scatolina con l’anello, ‘pegno d’amore eterno’, e si è lanciato. “Lei si è messa a piangere e ha detto sì”, ha chiosato con profonda soddisfazione Zenga.

Ma quando sarà celebrato l’evento? La prossima primavera, giusto il tempo di preparare tutto a puntino e non lasciare nulla al caso. E papà Walter ci sarà? Nicolò e il fratello Andrea hanno avuto parecchie frizioni con il genitore in passato. La faccenda è stata trattata a più non posso anche dalla tv, complice la partecipazione di Andrea al Grande Fratello Vip.

“Ci sarà anche mio padre Walter, con cui ci sentiamo costantemente. Il clamore della nostra vicenda ha fatto fare un esame di coscienza a tutti, lui compreso“, ha spiegato Nicolò, che lavora come manager a Osimo, nelle Marche (ma intende comprare casa con Marina a Roma). Anche perché il mondo dello spettacolo lo incuriosisce parecchio e quindi meglio restare nei dintorni della Capitale. In particolare il giovane confida che avrebbe un sogno nel cassetto, quello di partecipare a Pechino Express. Con la futura moglie Marina? “Dubito che mi accompagnerebbe, ma mio fratello Andrea sì”. La produzione del reality show, da oggi, ha una candidatura spontanea in più da vagliare.