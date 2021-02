Walter Zenga pronto a riunire la sua grande famiglia allargata. Dopo i vari interventi al Grande Fratello Vip l’ex portiere dell’Inter è passato ai fatti. Come riporta Giornalettismo l’allenatore, che vive stabilmente a Dubai, è tornato in Italia una volta appresa dell’eliminazione del figlio Andrea al reality show di Alfonso Signorini. I paparazzi hanno beccato padre e figlio in giro per Milano, insieme come se nulla fosse accaduto negli ultimi anni.

Pace fatta dunque e rapporto ritrovato dopo anni di tensioni e contrasti tra l’Uomo ragno, così come è stato soprannominato Zenga Senior per via del suo immenso talento in porta, e il figlio avuto dall’ex moglie Roberta Termali. E chissà che presto Andrea non presenti al padre la nuova fidanzata Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco…

Al momento Walter Zenga non ha ancora proferito parola sulla nuova liaison del figlio sbocciata proprio davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò ha però già fatto breccia nel cuore di Roberta Termali, la madre di Andrea. L’ex conduttrice, nota soprattutto negli anni Ottanta, ha ammesso di trovare Adua la ragazza giusta per il figlio.

Secondo Roberta Rosalinda è una donna molto simile ad Andrea, morigerata e timida come Zenga Junior. Per la Termali entrambi meritano la serenità dopo aver trascorso gli ultimi anni a combattere i propri demoni. Andrea ha sofferto per la lontananza dal padre mentre Adua ha combattuto contro l’anoressia e per anni è stata costretta a mentire sulla sua vita privata tra finti flirt e gossip.

L’ex moglie di Walter Zenga non ha inoltre criticato Zenga e Rosalinda per il modo in cui hanno “dimenticato” Giuliano Condorelli, l’ex fidanzato della Cannavò. Roberta ha ribadito che il protocollo avrebbe imposto un po’ di attesa ma la Termali ha ricordato che certi sentimenti a volte rompono gli schemi.

Zenga e Rosalinda dopo il Grande Fratello Vip

Prima di abbandonare il Grande Fratello Vip Andrea Zenga ha promesso a Adua Del Vesco che aspetterà la ragazza fuori dalla Casa più spiata d’Italia. L’ex protagonista di Temptation Island fa davvero sul serio con l’attrice siciliana. In una recente intervista a Chi Zenga ha inoltre assicurato che nel bunker di Cinecittà non si è spinto oltre qualche bacio con Adua.