Andrea Zenga fuori dal GF Vip. La madre su Rosalinda: “È morigerata”

Non è riuscito ad arrivare in semifinale Andrea Zenga, eliminato dal Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha perso al televoto contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Sono stati solo il 7% dei voti a volergli dare la possibilità di continuare l’avventura in Casa. Il ragazzo si è dovuto separare momentaneamente da Rosalinda Cannavò. In una intervista concessa al settimanale DiPiù Tv la mamma di Andrea Zenga, Roberta Termali, ha rotto il silenzio sul nuovo amore del figlio sostenendo che i suoi occhi non mentono mai e direbbero chiaramente che sta provocando emozioni fortissime nei confronti dell’attrice. Sul conto di Rosalinda, l’ex conduttrice ha dichiarato:

“La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Sicuramente mio figlio avrà avuto modo di conoscerla bene, io non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”

Non ha particolari paure che il figlio si stia legando a una brava attrice di fiction, come ha svelato nell’intervista, soprattutto perché Andrea si è sempre preso la responsabilità di ciò che ha fatto. Secondo la donna, tornata alla ribalta della televisione anche per il caso Zenga che continua a riempire riviste e salotti televisivi, se si è dichiarato alla Cannavò è perché avrebbe ponderato se farlo o non farlo, ma alla fine ha seguito il suo cuore. Andrea ha rispettato la concorrente del GF Vip, finita al televoto per un tradimento ad opera di Dayane Mello, sapeva che fuori c’era Giuliano, il suo ex, ma i sentimenti l’uno per l’altra hanno avuto la meglio.

Dopo baci e carezze, sembra che tra i due si sia consumato un rapporto intimo davanti alle telecamere della Casa più spiata d’Italia. Il video in questione, infatti, continua a far discutere sul web. La Termali non ha commentato questo avvenimento, ma ha parlato della fine della storia tra Zenga e Alessandra Sgolastra. I due hanno partecipato anche a Temptation Island. Il loro è stato un rapporto abbastanza serio, come dichiarato dall’ex partner professionale di Fabio Fazio, confessando di essere rimasta in ottimi rapporti con la ragazza.

L’amore tra i due è finito, sembra che non abbiano mai smesso di volersi bene e sarebbero rimasti buoni amici: