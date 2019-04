Walter Nudo, ultime news: il Gf Vip unito, le parole del medico

Walter Nudo, ultime news sul suo stato di salute dopo il malore a Los Angeles

Le ultime news su Walter Nudo rassicurano molto i fan. L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha accusato un grave malore a Los Angeles, dove durante un incontro di lavoro ha perso i sensi. Qualche ora dopo, è stata resa nota la notizia sull’importante problema che sta affrontando: due ischemie cerebrali. A Mattino 5, Federica Panicucci ci tiene a dare le ultime notizie sullo stato di salute di Nudo. Scendendo nel dettaglio, chiama in diretta Andrea Mainardi. Quest’ultimo rivela di aver sentito Walter, come già aveva dichiarato ieri sui social. Il cuoco ci tiene a precisare che Nudo li ha tranquillizzati e ha consigliato a tutti di non preoccuparsi. Ebbene sì, perché pare proprio che il vincitore del Gf Vip non voglia assolutamente che nessuno si preoccupi troppo per il suo stato di salute. Andrea, inoltre, confessa che il gruppo del Grande Fratello Vip è rimasto molto unito e in questa circostanza si è mostrato ancora più solido. Intanto, la Panicucci fa ascoltare al pubblico quanto dichiarato dall’ufficio stampa dell’ospedale Monzino.

Walter Nudo, la dichiarazione dell’ufficio stampa dell’ospedale Monzino

“Prima di fare un intervento si fanno degli esami, non abbiamo comunque una data. Non è un intervento di emergenza”, dichiara l’ufficio stampa dell’ospedale dove Walter dovrà effettuare l’operazione. Non si tratta, però, di un intervento d’urgenza, precisa il medico. Dunque, la Panicucci si sente di precisare che questo fattore è molto rassicurante. Come possiamo notare, infatti, Nudo è stato in grado di affrontare ore e ore di volo da Los Angeles a Milano. “Non avrebbe preso un aereo da Los Angeles a qua”, rassicura la conduttrice di Mattino 5. Nel frattempo, non ci resta che attendere ulteriori notizie sullo stato di salute di Walter, il quale molto probabilmente farà sapere cosa accadrà.

Walter Nudo, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip uniti

“Ci ha detto di non preoccuparci. La sua più grande preoccupazione era quella di non far preoccupare gli altri. Ci ha tranquillizzato”, dichiara Mainardi in diretta a Mattino 5. Nel corso della giornata di ieri, Andrea ed Enrico Silvestrin hanno mostrato tutto il loro sostegno a Nudo. Ma non solo, anche gli altri suoi compagni di avventura lo stanno sostenendo in questo momento così complicato.