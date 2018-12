Walter Nudo torna in un programma tv: ‘Colpo di fulmine’. La soffiata

Walter Nudo, pronto a tornare in un programma tv: ‘Colpo di fulmine’. L’indiscrezione sul vincitore del Grande Fratello Vip 3

Nelle ultime ore è iniziata a circolare un’interessante ipotesi televisiva, che vede protagonista il fresco vincitore del Grande Fratello Vip 3 Walter Nudo. La voce è stata lanciata da Tv Blog, che ha intercettato una Stories Instagram del profilo Dituttounpop. “Il sito Dituttounpop segnala una Storia in cui un addetto ai lavori mostra un breve video in cui Walter sembra realizzare quello che potrebbe essere un promo”, si legge sul sito che poi menziona specificatamente il programma in questione, riportando la didascalia della Stories: “Colpo di Fulmine 2018”. Esatto, proprio la trasmissione che segnò l’esordio dell’attore sul piccolo schermo alla fine degli anni Novanta.

Walter come Bossari? L’ipotesi è plausibile

Resta da capire se il promo sia stato realizzato perché c’è già in progetto di riportare in vita ‘Colpo di fulmine’, trasmissione ‘cult’ degli anni Novanta, oppure no. In un periodo in cui il piccolo schermo continua a mettere in cantiere e poi realizzare remake più o meno riusciti di programmi storici, l’ipotesi può essere plausibile. Così come è plausibile che, se ciò dovesse trovare conferma, Walter Nudo potrebbe farne parte, vista la popolarità di cui gode dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip 3. Il suo percorso potrebbe così seguire le orme lasciate da Daniele Bossari. Il vincitore del GF Vip 2, dopo molto tempo passato ai margini della Tv, è infatti tornato quest’anno in sella a una trasmissione tutta sua, “Chi ha paura del buio?“. Il marito di Filippa Lagerback, inoltre, dopo l’esperienza nella Casa, è anche stato scelto come opinionista nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Vittoria al Grande Fratello Vip? “Gratitudine immensa al popolo italiano”

Walter ha ritrovato il feeling con il pubblico televisivo grazie al GF Vip 3. Da qui i sentiti ringraziamenti agli italiani dopo la puntata in cui è stato ospite a Verissimo. “Grazie, Silvia. Grazie, Verissimo. È sempre un piacere ritornare. Mi avete regalato una macchina del tempo che mi ha portato a ripercorrere gli ultimi 23 anni della mia vita, tra gioie e dolori. Anche se mi fanno sentire un po’ vecchio, mi aiutano sempre più a non dimenticare la mia gratitudine immensa al popolo italiano”, ha scritto su Instagram.