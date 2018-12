Walter Nudo torna a parlare della moglie: un gesto del passato che fa male

Walter Nudo si lascia andare al Grande Fratello Vip e ricorda un dettaglio doloroso riguardante la moglie Céline

Walter Nudo al Grande Fratello Vip torna a parlare della moglie Céline. Tra loro c’è un legame davvero molto profondo. Si tratta della madre dei suoi figli, ma non solo della donna per cui nutrirà sempre un forte sentimento. È lui stesso a dichiararlo in confessionale. Ancora una volta, il gieffino si ritrova a rivivere i momenti trascorsi con Céline, soprattutto dopo aver ricevuto un’importante lettera durante la scorsa puntata. Lunedì Walter ha avuto la possibilità di conoscere l’attuale pensiero della moglie, attraverso una lettera. Le parole sono state scritte proprio da Céline, che sembra essere pronta a ricominciare una nuova vita insieme all’attore. Infatti, le dichiarazioni della donna fanno pensare proprio a questo. Sono state abbastanza forti le sue affermazioni, tanto che Walter potrebbe pensare seriamente di tornare al suo fianco. “Ti raggiungerò in qualunque angolo in cui ci sarai tu e bacerò le tue labbra per ricordarti quanto ti amo. Con tanto amore, un dolce bacio”, scriveva Céline per l’attore. Sembra proprio che tra i due non sia mai finita.

Walter Nudo e il ricordo del passato: un gesto della moglie Céline che non riesce a dimenticare

Walter tornerà insieme alla moglie una volta uscito dalla Casa? Questo non possiamo saperlo, ma di certo ci sono buone possibilità. Intanto, in confessionale il gieffino ricorda un particolare molto triste del passato. L’attore racconta che, diversi anni fa, quando già la sua storia con Céline si era conclusa, era appena tornato da un lungo viaggio. Walter aveva deciso di inviare un bel regalo alla moglie, che però decise di non accetterlo. Infatti, Nudo confessa che la donna le tornò indietro il pacco. Un ricordo doloroso per Walter, il quale restò molto male di fronte a questo gesto. Infatti, ora racconta quanto accaduto con molta amarezza.

Walter Nudo pronto a tornare con la moglie Céline? Tra loro c’è ancora tanto amore

Walter amerà sempre la moglie e questo non lo mette in dubbio. In questi anni, però, ha imparato che è più difficile voler bene a una persona piuttosto che amarla. Secondo Nudo, voler bene significa desiderare che l’altra persona stia sempre bene. Un grande sentimento continua a unire Walter e Céline e chissà, magari una volta finito il programma torneranno a formare una coppia.