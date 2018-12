Walter Nudo, rivelazioni inedite: Celine, Francesca Cipriani, Isola 2019

Walter Nudo fa chiarezza: cosa ha fatto negli ultimi 15 anni, le parole su Francesca Cipriani, la spiegazione su Celine (“Moglie o ex”?) e la risposta sulla voce che lo vede come inviato all’Isola dei Famosi

Walter Nudo, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, è tornato alla ribalta delle cronache del Bel Paese. Nell’intervista rilasciata a Fangage.It ha fatto il punto di questo particolare momento della sua vita e di quello che lo aspetterà. L’attore ha fatto anche chiarezza su alcune questioni: Francesca Cipriani? Sarà l’inviato della prossima Isola dei Famosi? Ha rivisto la moglie Celine? E perché lei sostiene di non essere l’ex moglie, ma la moglie? Perché ha così tanto successo nei reality? 2003 vince L’Isola, 2018 il GF Vip. Che cosa ha fatto nel frattempo? Walter ha risposto a tutto. Si inizia dalla prossima edizione della trasmissione dei naufraghi, condotta da Alessia Marcuzzi. Lo vedremo in veste di inviato? “No, non confermo, però potrebbe essere una bella avventura!”. Spazio poi al motivo del suo successo nei reality: “A prescindere che un reality si faccia in un’isola o segregati in una casa, credo che dopo un paio di settimane al massimo esce fuori chi sei realmente con i tuoi pregi e difetti, e il pubblico continua e continuerà sempre a tifare per la pace e la tolleranza”

“In quel momento credo di aver avuto il nodo in gola più grosso della mia vita”

Walter ricorda la sua partecipazione all’Isola nel 2003, in particolare torna su un episodio. Suo figlio Martin all’epoca aveva 3 anni e sentì molto la sua mancanza, come svelò in un collegamento in diretta televisiva: “In quel momento credo di aver avuto il nodo in gola più grosso della mia vita. Ne ero certo: i miei figli stavano soffrendo per il mio allontanamento”. L’attore sottolinea che quello fu l’unico periodo di lontananza dai figli. Ma dal 2003 al 2018 che cosa ha fatto di preciso? “Dopo l’Isola ho lavorato ininterrottamente in fiction facendo ‘Incantesimo’ e ‘Carabinieri’. Nel 2008 decisi di fermare la mia carriera perché i miei figli durante la separazione abbastanza complicata con Tatiana, la loro mamma, avevano bisogno del loro padre”. Per 5 anni confida di essersi dedicato completamente a loro, rifiutando qualunque tipo di lavoro che non gli permettesse di vederli quotidianamente.

“Francesca Cipriani? Non c’è stato il click”

“Nel 2013 quando i ragazzi erano più grandi, più consapevoli, più strutturati e più sereni andai in America e passai 4 anni a studiare recitazione, sceneggiatura e produzione – prosegue -. Alla fine del 2016, a causa di un incidente in moto a Los Angeles, decisi che era il momento di rientrare in Italia. Il resto lo sapete”. Si cambia argomento. Cosa ne pensa di Francesca Cipriani? “Una cara ragazza e per quel poco che l’ho conosciuta mi sembra anche molto sincera e simpatica. Purtroppo però, nonostante sia una donna molto attraente, non c’è stato il click”. E Celine? “Non l’ho ancora vista e non sarò in grado di rispondere a questa domanda finché non la incontro, non la guardo negli occhi e non lascio che i nostri cuori parlino e dicano la verità”. Ma perché lei dice di essere sua moglie anche se si sono allontanati? “Perché ci siamo separati un anno fa, io sono andato via di casa e non ci siamo più visti da allora. Non ho mai detto di essere single, ho sempre detto di essere separato”.