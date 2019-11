Walter Nudo non tornerà in tv: nuovo annuncio, cosa c’è dietro alla scelta

Walter Nudo non tornerà in tv. Nessun passo indietro per l’attore: cosa c’è dietro alla decisione

Era lo scorso 23 giugno quando Walter Nudo annunciava il suo addio alla tv italiana. I motivi principali che lo portarono a una tale decisione furono due: la sua poca ‘simbiosi’ con l’offerta televisiva attuale e il suo cambiamento interiore. Oggi l’attore, vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, è tornato a parlare di quella scelta. All’orizzonte nessun ripensamento, nessun passo indietro: Walter ha confermato che non ha alcuna intenzione di sposare nuovi progetti sul piccolo schermo, considerando quest’ultimo un capitolo chiuso della sua vita. Oggi vuole soltanto prendere parte a iniziative che possano servire agli ‘altri’ ad acquisire più consapevolezze, maggiori responsabilità e più serenità per affrontare la vita. Il rinnovato annuncio dell’addio alla tv è giunto via social, dove ha pubblicato un video. Come al solito non sono mancati garbo, tatto e sensibilità.

“Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me”

“Non rinnego, anzi ringrazio la televisione dopo quasi 25 anni di carriera, tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai. Però è arrivato il momento di uscirne fuori”, esordisce Walter. “Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me – prosegue – perché ho capito in questa momento della mia vita che c’è un cambiamento, una trasformazione… Io sto vivendo una trasformazione, che anzi è iniziata un po’ di tempo fa e forse è già avvenuta.”. L’attore non dimentica gli anni delle fiction, dei programmi tv e ringrazia tutti per le opportunità che gli hanno dato. Ringrazia anche il suo pubblico che promette di non abbandonare: “Staremo insieme ancora, ma in un’altra maniera”.

“Non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro”

La decisione di tagliare i ponti con il piccolo schermo pare non ritrattabile, almeno nel breve periodo: “Quello che facevo non mi dava più soddisfazione”. L’attore spiega che oggi il suo obbiettivo è fare arrivare ai suoi fan tutto ciò che ha imparato e tutto ciò che ha da offrire circa il suo bagaglio culturale e umano. “Magari qualcuno può cogliere qualcosa, può servirsi di qualcosa perché ne ha bisogno in qualche campo della sua vita. Ma senza presunzione, non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro. Voglio solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze, quello che ho capito e imparato. E se qualcuno passa e vede che c’è qualcosa che può servire alla sua vita può prenderlo… per questo continuo a fare questi video.” Infine chiosa: “Il motivo per cui mi sono tolto dalla tv italiana è perché non era più il campo in cui potevo servire le persone come voglio adesso, in questo momento della mia vita. Spero di non aver offeso o deluso nessuno”.