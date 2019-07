Walter Nudo opinionista al Gf Vip 4? L’ex gieffino dà una risposta

Walter Nudo è il nuovo opinionista del Grande Fratello Vip 2019? L’ex gieffino smentisce

Walter Nudo il nuovo opinionista del Grande Fratello Vip 4? A dare una risposta al riguardo ci pensa il diretto interessato. Attraverso le Stories su Instagram, il vincitore della terza edizione del reality, ci tiene a fare chiarezza. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino fa presente di aver ricevuto, da parte di un suo collaboratore, il link di una notizia che lo vedrebbe tra i probabili opinionisti di quest’anno. Di fronte a queste ultime news, Walter non può non dare una risposta al pubblico che lo segue con tanto affetto. Nel frattempo, non si parla solo di opinionisti, ma anche del probabile conduttore di questa nuova edizione. Sappiamo bene che Ilary Blasi ha ufficialmente lasciato la conduzione del programma. Ma chi prenderà il posto della nota conduttrice romana? Le ultime indiscrezioni vedono come possibile conduttore Alfonso Signorini e, proprio per tale motivo, in molti si chiedono chi invece vestirà il ruolo di opinionista all’interno dello studio. Sicuramente non Walter Nudo!

Walter Nudo non è il nuovo opinionista della quarta edizione del GF Vip

Nudo non sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del GF Vip. A rivelarlo è lo stesso Walter sui social. “Un mio collaboratore mi ha mandato un link che parla del Grande Fratello Vip 4, sembra che la conduzione sia affidata ad Alfonso Signorni, quindi faccio un in bocca al lupo ad Alfonso”, inizia così il suo discorso Walter. Secondo quanto dichiara Nudo, la notizia svelerebbe tra i nomi dei probabili opinionisti anche quello suo. “Io mi sono ritirato ufficialmente dalla televisione, quindi la vedo molto improbabile che io possa fare l’opinionista per il Grande Fratello o per qualche altro programma, quindi vedete voi”, smentisce così Walter la sua partecipazione al reality.

Walter Nudo non vestirà i panni di opinionista, chi prenderà il posto di Ilary Blasi?

Walter smentisce di essere il futuro opinionista del GF Vip. Come sempre, Nudo prende il tutto con il sorriso, infatti non appare per nulla infastidito, anzi. Nel frattempo, si continua a parlare di chi potrà guidare il programma quest’anno. Una quarta edizione rinnovata già nella conduzione. Ricordiamo che Signorini ha sempre svolto il ruolo di opinionista, a fianco della Blasi. Se lui dovesse essere il nuovo conduttore, chi prenderà il suo posto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.