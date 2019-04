Walter Nudo news dopo il malore, Andrea Mainardi rincuora i fan: “L’ho sentito”

Malore Walter Nudo, gli ultimi aggiornamenti sul vincitore del Gf Vip 2018

Walter Nudo ha avuto un malore nelle scorse ore e adesso i fan sono in attesa di ricevere news e aggiornamenti. Le condizioni di salute di Walter hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, anche perché si parla di ischemia cerebrale e pare che adesso sia di ritorno in Italia, dove si sottoporrà a un intervento. L’attore si trovava a Los Angeles quando è stato colto dal malore ed è stato subito ricoverato a Beverly Hills. Nel frattempo, su Instagram sono arrivati i messaggi di sostegno da parte dei suoi compagni di avventura nella scorsa edizione del Gf Vip. Anche Giulia Salemi e Fariba hanno pubblicato dei video con parole di sostegno, così come Monte oltre alle parole di Enrico Silvestrin.

Walter Nudo aggiornamenti, Andrea Mainardi rincuora i fan: “L’ho sentito”

Uno fra tutti, il suo grande amico nella Casa, è riuscito a sentirlo e ha pensato di condividere gli aggiornamenti su Walter Nudo con i fan. Poco fa, infatti, tra le stories di Andrea Mainardi è comparsa una foto di Walter con su scritto il messaggio dello chef. “Ho sentito il nostro Walter Nudo: ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio! Forza amico mio, siamo tutti con te!”, queste le parole di Mainardi, che non ha mancato di far arrivare all’amico il suo supporto anche pubblicamente. La notizia del malore di Walter aveva colto tutti di sorpresa, la notizia si è diffusa durante la prima puntata del nuovo Grande Fratello e oggi i fan si sono riversati sui social per mostrare affetto e sostegno al loro beniamino.

Walter Nudo news, la notizia del malore: “Raccomanda tutti di stare tranquilli”

Poche ore fa sono arrivati gli aggiornamenti della Nudofamily: “Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando ha avuto un malore. […] Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all’Ospedale Monzino di Milano per l’intervento! Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli”. Continueremo a tenervi aggiornati nelle prossime ore con le news su Walter Nudo!