Walter Nudo nel caos: “Sistema padrone” e foto vaccini, critiche e bagarre

Caos attorno a Walter Nudo. L’attore e scrittore, nel corso della serata di sabato 11 settembre 2021, giorno in cui è caduto l’anniversario del drammatico attacco alle Torri Gemelle, ha pubblicato su Instagram un post che ha innescato centinaia e centinaia di reazioni, con gli utenti che si sono letteralmente divisi. C’è chi ha sposato appieno il pensiero di Walter, che a tratti è stato piuttosto enigmatico, e chi invece lo ha criticato aspramente, ricredendosi su di lui.

In particolare, il vincitore del GF Vip 3 ha postato un collage di foto riguardanti il vaccino anti Covid e le Torri Gemelle squarciate durante il tragico attentato del 2001. A corredo degli scatti ha scritto le seguenti parole:

La libertà non è solo mettersi le infradito. Quello che ho nel cuore vuole uscire. Ricordare vuol dire prendere da esempio e far in modo che non accada più. MA… Sono passati 20 anni e stiamo vivendo le stesse cose: * Morti di persone innocenti

* Palle raccontate

* Controversie che escono come funghi

* “SISTEMA PADRONE” che comanda Gli anni passano tutto viene messo nel dimenticatoio e il sacrificio di tutti questi esseri umani viene VERGOGNOSAMENTE cancellato. QUANTO deve andare avanti ancora QUESTA STORIA?

Walter Nudo, bufera attorno al post delle Torri Gemelle e del vaccino anti Covid

Il post, come accennato, ha scatenato una serie di reazioni tra le più disparate tra i seguaci dell’autore del libro ‘La vita accade per te’. Ecco alcuni commenti a caldo di chi si è schierato dalla sua parte: “Numero Uno”. “Finalmente qualcuno che ragiona”. “Cavolo se hai ragione!”. “Condivido ogni parola”. “La penso proprio come te”. “Concordo”. Etc Etc.

Tanti anche coloro che hanno attaccato il ragionamento di Walter: “Se continuavi a fare l’attore e non il guru era meglio”. “Foto da censurare”. “Imbarazzante”. “Ma stai scherzando? Sii più preciso e meno enigmatico. Se è quello che penso, il tuo pensiero è raccapricciante”. “Che delusione”. “Spero sia un troll questo post”. “Ridicolo”. “Bene, dopo questa ciao”. Etc. Etc.

Vaccini anti Covid, quando ne parlano i vip e non le persone competenti…

Resta da capire quale sia stato il messaggio preciso voluto veicolare dall’attore che è stato piuttosto enigmatico. Quel che è certo è che Nudo è l’ennesimo personaggio pubblico che si pronuncia in qualche modo su temi delicatissimi e spinosi. Temi che forse dovrebbero essere più ad appannaggio di esperti, come ad esempio storici, virologi, politologi, infettivologhi, studiosi di geopolitica internazionale, sociologi blasonati…

Non che una persona vip o anche comune non possa farsi una propria idea e un proprio pensiero su fatti relativi alla pandemia o al terrorismo. Il punto, però, è come poi quei pensieri vengono divulgati. Nel caso di Nudo, in un post Instagram di una manciata di righe e una foto opinabile. Forse, se si vogliono accostare le torri gemelle e il vaccino anti Covid, bisognerebbe essere più chiari, meno criptici e magari offrire dettagli e riflessioni più approfondite. Buttare un paio di scatti e qualche pensiero dal sapore filosofico, è un po’ pochino. Così si rischia soltanto di creare più caos di quel che già c’è.