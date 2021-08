Walter Nudo si confessa: “Non ho soldi ora, ma con la tv ho chiuso”

Walter Nudo torna a parlare e a spiegare come ha rivoluzionato la sua vita negli ultimi anni. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip nel 2018 (ha pure vinto un’edizione de L’Isola dei Famosi), è letteralmente sparito dal radar del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Non per mancanza di offerte, ma per scelta. A influire anche due batoste relative alle sue condizioni di salute: l’attore ha dovuto affrontare due ictus e un’operazione al cuore, sempre nel 2018.

“Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?'”. Così al Corriere della Sera. Una domanda che ha innescato una risposta complessa a cui ha fatto seguito un cambio di aspirazioni e di conseguenza di abitudini e routine a 360 gradi. Anche perché, nonostante il successo e tutto ciò che esso porta non siano mancati a Nudo, qualcosa di profondo lo stuzzicava, invitandolo a rivoluzionarsi.

“Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice”, chiosa. Una sintesi tanto concisa quanto potente. Walter ha così cominciato un viaggio dentro di sé, analizzandosi, esaminando il mondo, provando a capire a livello abissale come raggiungere se non la felicità almeno un alto grado di serenità.

“Ci insegnano a inseguire cose materiali – riflette -: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”. Nudo ribadisce anche in un secondo passaggio che “non è ricco”, provando a prevenire eventuali critiche: “C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi”

Fuori di dubbio che avrebbe potuto macinare molti più soldi se fosse rimasto nel ‘giro’ televisivo. Avrebbe potuto farlo perché, come lui stesso narra, le offerte sono arrivate. Con il piccolo schermo, però, “ha chiuso”, almeno con un certo tipo di trasmissioni. Vale a dire reality show e simili. Potrebbe tornare solo con un suo progetto che possa far emergere ciò che gli sta a cuore ora. A proposito: a cosa si è dedicato anima e corpo negli ultimi mesi?

‘La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità‘. Trattasi del suo libro, uscito lo scorso luglio, una sorta di compendio per dare una mano alle persone a credere di più in sé, a non lasciarsi abbattere, a non trasformare gli inevitabili dolori della vita in sofferenza perpetua. “Non pretendo di insegnare nulla – spiega -, ma quello che voglio è condividere riflessioni che spero aiutino altri. Ho avuto alti e bassi: ora però so che la vita non accade a noi, ma per noi. Spesso pensiamo che colpisca duro, ma è in quei momenti che inizia a fluire una parte più elevata di noi. Il corpo si rompe e la mente si apre: lì, lo spirito guarisce”.

In definitiva Walter oggi si dedica a “ispirare le persone, tirare fuori il potere che c’è in loro”, mettendo le sue svariate esperienze di vita a disposizione degli altri. La tv può attendere.