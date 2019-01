Walter Nudo e Natalia Bush sono fidanzati? Parla lui: la verità sul loro legame

By

Walter Nudo si è fidanzato? Il vincitore del Grande Fratello Vip smentisce le voci sul flirt con Natalia Bush

Walter Nudo e Natalia Bush si sono davvero fidanzati? Qual è il tipo di sentimento che li lega? Si tratta di amicizia o forse, come riportato nell’ultimo numero di Chi, c’è qualcosa di più? Queste le domande che nelle ultime ore si stanno continuando a porre i fan del vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip. Da quanto sul settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state pubblicate delle foto di lui insieme a Natalia il gossip sul loro conto è esploso. A smentire le voci sul presunto flirt, però, c’ha pensato oggi Walter in persona sui suoi social, chiarendo una volta per tutte il tipo di sentimento che – da sempre – lo lega alla Bush.

Walter Nudo, tutta la verità su Natalia Bush: “Siamo solamente amici”

Gli articoli pubblicati nelle ultime ore su Walter Nudo e il presunto flirt con Natalia Bush si rifacevano tutti alle immagini divulgate nell’ultimo numero del settimanale Chi. I due, che sono sembrati molto complici, hanno portato molti a chiedersi se ci fosse qualcosa o meno tra di loro (oltre la semplice amicizia). A fare chiarezza, allora, c’ha pensato Walter specificando: “Questa mattina mi sono svegliato e i miei collaboratori mi hanno fatto vedere una serie di link riguardanti una ipotetica storia d’amore tra me e Natalia Bush. Io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri, durante il Festival del Cinema e siamo solamente amici“.

Walter Nudo a Pomeriggio 5 conferma di non essere interessato a Francesca Cipriani

Walter Nudo, proprio ieri, a Pomeriggio 5 ha di nuovo ribadito di non sentirsi del tutto libero sentimentalmente. Prima di accettare qualsiasi tipo di corteggiamento, compreso quello di Francesca Cipriani, l’ex gieffino è intenzionato a sistemare le cose con la moglie Celine.