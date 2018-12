Walter Nudo, il messaggio che fa impazzire Fariba: massima dell’attore

Walter Nudo, il messaggio che fa impazzire Fariba Tehrani: le parole dell’attore e la reazione della madre di Giulia Salemi

Walter Nudo, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 3, piano piano sta tornando alla vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori e dalle telecamere. Tuttavia, nonostante non sia più sotto l’occhio vigile del reality, ogni tanto, non disdegna di dispensare ancora qualche massima, sempre intrisa di saggezza, raziocinio e buonsenso. “Cerca di non lasciare mai che le cose che VUOI, ti facciano dimenticare la gioia delle cose semplici che HAI! 🙏❤W”, ha così scritto su Instagram, immortalandosi innanzi a una bancherella di dolciumi per strada. Parafrasando ulteriormente: pochi fronzoli, la felicità si abbevera di genuinità quotidiana. Il pensiero è stato molto apprezzato da Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, che su Nudo….

Fariba e Walter: apprezzamenti e nulla più

Fariba è impazzati per il post di Walter. La sua reazione è stata infatti entusiasta: una lunghissima cascata di cuoricini. D’altra parte il suo apprezzamento per il vincitore del Grande Fratello Vip 3 è risaputo. Apprezzamento da intendere come stima, nulla più, giusto per non cadere in fraintendimenti. Anche perché, su un possibile debole della madre di Giulia Salemi per Walter già se ne era parlato. Addirittura la Tehrani, secondo la sua versione, aveva fatto sapere a Mattino 5 che l’avrebbero consigliata di inscenare una sorta di corteggiamento dell’attore: “Mi hanno chiesto tante volte di andare al ‘Grande Fratello’ e non ho accettato. Mi hanno chiesto di andare a fare il filo a Walter Nudo e non ho accettato. Ho mandato una lettera bellissima a Giulia ma non gliel’hanno fatta mai avere perché non avrebbe fatto rumore”.

Fariba Tehrani: la promessa fatta a Giulia

Durante il GF Vip, Fariba è spesso balzata alle cronache televisive. Il suo atteggiamento ha fatto molto discutere, soprattutto dopo che Giulia Salemi è stata eliminata dal reality. Polemiche, discussioni e attriti hanno portato la Tehrani a fare una scelta netta: quella di non parlare più sul piccolo schermo della figlia. La decisione è stata caldamente intimata dalla figlia alla madre.