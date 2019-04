Walter Nudo, le prime parole dopo il ricovero: il lungo messaggio

Walter Nudo, il lungo messaggio dopo il ricovero: l’ex gieffino vuole tranquillizzare tutti

Grande paura per Walter Nudo, il quale ha accusato dei problemi di salute in questi ultimi giorni. Proprio ieri, da Los Angeles, è arrivato a Milano, per essere accolto dall’ospedale Monzino. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino dovrà subire un’operazione, poiché ha avuto due ischemie al lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. I medici di Los Angeles gli hanno permesso di raggiungere l’Italia e nella giornata di ieri è stato ricoverato. Ora decide di scrivere un importante post su Instagram per tutti coloro che sono preoccupati. Il vincitore del Grande Fratello Vip inizia il suo messaggio proprio annunciando di stare meglio. Ha ripreso appositamente il cellulare, per pubblicare questo post e per tranquillizzare tutti. Ammette di essere monitorato ogni ora del giorno, tanto che afferma ironizzando che non lasciano in pace un minuto. Ma definisce coloro che lavorano all’interno della clinica come degli angeli. È venuto a conoscenza di tutti i messaggi e di tutto il sostegno ricevuti in questi ultimi giorni così difficili. Dopo aver consigliato a ognuno di noi di essere grati alla vita, ecco che annuncia che presto effettuerà l’intervento al cuore. Walter non vede l’ora di uscire dalla clinica e di continuare a lottare per i suoi sogni. Nudo ci tiene anche a far presente che fino a lunedì non potrà utilizzare il cellulare. Sicuramente a tenerci informati ci penseranno i suoi cari.

Walter Nudo sta meglio: l’attore ringrazia tutti e tranquillizza i più preoccupati

“Ciao ragazzi, sto meglio”, inizia così il suo primo messaggio dopo il ricovero. Nudo condivide una foto che lo ritrae all’interno della sua stanza in clinica. Qui dovrà effettuare un intervento e poi potrà finalmente tornare alla sua vita di sempre. Prima, però, ringrazia tutti coloro che in questi ultimi giorni l’hanno sostenuto. “Avete riempito il mio cuore, che ora è in officina, di gioia”, confessa Walter. L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, ammette anche di aver saputo che qualcuno lo aveva dato addirittura per spacciato. Proprio su queste persone, Nudo dichiata che evidentemente non lo conoscono bene. Quanto accaduto a Los Angeles l’ha sorpreso e, anche per tale motivo, ha compreso ancora meglio quanto sta meravigliosa la vita.

Walter Nudo, presto l’operazione: non potrà più usare il cellulare fino a lunedì



Fortunatamente Walter Nudo sta meglio, tanto che è proprio lui stesso comunica ora con i suoi fan. Subirà un intervento, ma la situazione non sarebbe grave. Infatti, i medici non hanno effettuato un’operazione d’urgenza, ma hanno potuto effettuare ancora altri accertamenti. Lunedì probabilmente avremo ancora più chiara la situazione.