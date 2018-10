Walter Nudo conquista la Marchesa al Gf Vip: “È l’uomo dei miei sogni”

La Marchesa d’Aragona cotta di Walter Nudo? Lei al Gf Vip confessa: “È l’uomo dei miei sogni”

Walter Nudo, con il suo charme e i suoi modi di fare (nonché per la sua inequivocabile bellezza), pare aver conquistato completamente la Marchesa d’Aragona al Gf Vip. Quest’ultima infatti, come mostrato oggi durante il day time, ha speso bellissime parole nei confronti dell’attore nelle ultime ore. Per un uomo come lui, ha spiegato lei, potrebbe addirittura perdere la testa, tant’è che la stessa ha dichiarato a gran voce: “Devo dire che Walter è l’uomo dei miei sogni”. Una persona così, ha affermato poi, potrebbe anche sposarla nel giro di 24 ore, senza pensarci.

Walter Nudo al Gf Vip conquista la Marchesa d’Aragona: “È l’uomo migliore del mondo”

Cos’è che di Walter Nudo piace tanto alla Marchesa d’Aragona? A spiegarlo, come molti forse avranno già visto durante la puntata del day time di oggi, è la stessa Daniela Del Secco. “È un uomo che rispetta la donna” ha affermato infatti lei in confessionale “La perfetta fusione tra muscoli e intelligenza”. Walter Nudo? “È l’uomo migliore del mondo!” ha poi ribadito con grande entusiasmo e a gran voce la stessa. Il loro legame, però, ad oggi sembra destinato a rimanere platonico. I due, infatti, non hanno fatto niente fino ora per far pensare il contrario ai telespettatori.

Ivan Cattaneo contro la Marchesa d’Aragona: “Popolana… ha la coda di paglia”

A non aver instaurato lo stesso feeling con la Marchesa d’Aragona nella Casa del Gf Vip è sicuramente Ivan Cattaneo. Quest’ultimo, infatti, oggi ha definito Daniela Del Secco una “Popolana” con “La coda di paglia”. Stando a quanto dichiarato dallo stesso durante un confessionale, nello specifico, il fatto che la sua compagna di avventura si arrabbi così facilmente quando mettono in dubbio il suo titolo nobiliare potrebbe significare che, forse, qualche bugia a tal proposito è stata detta.