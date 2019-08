Walter Nudo: “Con le lacrime, ti ringrazio”. Il post sul caro affetto

Walter Nudo in confidenza: “Non riesco a trattenere le lacrime e pensare a te!”. Il lungo post sul caro affetto

Tempo di riflessioni familiari per Walter Nudo. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, ha pubblicato un lungo post dedicato al fratello maggiore Enzo, suo modello ed esempio da sempre. E non è la prima volta che l’attore dichiara profonda stima e sentito affetto nei confronti del caro. Già durante la sua esperienza nel reality più spiato d’Italia aveva parlato del legame speciale che lo unisce a Enzo. Poco fa è addirittura andato oltre, spiegando che a lui deve tutto ciò che è riuscito a fare.

Walter a cuore aperto sul fratello maggiore

“Caro Enzo, quando guardo indietro e penso alla prima persona che mi ha inspirato nella vita, non riesco a trattenere le lacrime e pensare a te!”, esordisce Walter che aggiunge: “Tu sei stato la mia salvezza , tu sei stato colui che mi ha fatto vedere che esisteva un mondo straordinario, al di fuori di quello in cui vivevo! Tu mi hai insegnato a sognare, a sognare in grande, a mirare alto, a puntare alto e lavorare duro per ottenerlo. E a non mollare finché non lo avevo ottenuto!”. Nudo è col cuore in mano mentre scrive: “Mi hai fatto conoscere posti, luoghi, persone, cose, che non credevo esistessero nemmeno nelle mie lontane immaginazioni!”

“Senza di te forse non sarei neanche qui”

“Tu mi hai dato la possibilità di vivere una vita immensamente più grande di quello che la società famiglia cultura mi dicevano che potevo vivere”, continua l’attore. “Si, sono poi arrivati tutti gli altri ad inspirarmi – narra ancora l’italo-canadese – ma tu sei stato il primo, il più importante. E senza di te non avrei mai fatto ciò che ho fatto, senza di te forse non sarei neanche qui e tu sai bene” . Infine chiosa: “Con le lacrime che continuano ad appannarmi la vista, voglio ringraziarti ancora per TUTTO e tu sai quanto è questo tutto. Fiero di essere il tuo fratellino perché tu sei il mio vero eroe.” Un Walter Nudo come al solito poco scontato e capace di sorprendere. A proposito di sorprese, pare che abbia trovato un nuovo amore.