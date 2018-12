Walter Nudo, Facchinetti gli dà del demente: ora risponde l’ex gieffino

Walter Nudo definito “demente” da Francesco Facchinetti: l’ex gieffino risponde sui social

Nella giornata è scoppiato un vero e proprio caso, che vede protagonisti Walter Nudo e Francesco Facchinetti. Ora finalmente, attraverso Instagram, il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip decide di dire la sua al riguardo. Scendendo nel dettaglio, per chi ancora non sapesse quanto è accaduto, Facchinetti si sarebbe lasciato sfuggire un’offesa nei confronti di Walter. In un video condiviso sulle Storie di Instagram dalla moglie Wilma, gli utenti non hanno potuto non notare una particolare affermazione di Francesco. “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di..”, questa è la dichiarazione che ha provocato l’indignazione del web. Sono in molti a chiedersi il motivo per cui Facchinetti avrebbe fatto questa affermazione. Tra questi anche lo stesso Walter, che ora su Instagram ammette di non avere mai avuto alcun tipo di problema con Francesco. Pertanto, il vincitore del GF Vip non riesce a comprendere cosa potrebbe aver fatto per meritarsi “il demente”. Non solo, Nudo ricorda il primo incontro con Facchinetti.

Francesco Facchinetti e Walter Nudo: scoppia il caso e l’ex gieffino appare sconvolto

Walter questa mattina afferma di aver saputo, attraverso la chiamata di un suo collaboratore, che Facchinetti gli avrebbe dato del demente durante una registrazione effettuata dalla moglie. Nudo racconta di aver incontrato la prima volta Francesco diversi anni fa. L’ex gieffino ricorda che Facchinetti gli raccontò che stava per partecipare al Festival di Sanremo insieme al padre. “Io gli dissi: sono molto contento per te, sarà una grande esperienza. In quel momento mi sembrava ci fosse un bel feeling”, rivela Walter attraverso un video su Instagram. Da quel momento Nudo non avrebbe più visto Francesco.

Walter Nudo perplesso: “Non so io cosa possa aver fatto per meritarmi il demente.”

Ora a Capri Walter Nudo appare abbastanza perplesso sulla questione: “Non so io cosa possa aver fatto per meritarmi il demente.” L’ex gieffino ammette di avere stima nei confronti di Francesco, definendolo “un ragazzo molto intelligente, innovativo”. Infine, Walter conclude il suo video: “Niente, gli auguro buon Natale. Ok, buon Natale.” Dunque, sembra proprio che neanche lo stesso Nudo sappia il motivo per cui Facchinetti l’avrebbe definito “demente”. Sicuramente l’ex gieffino appare sconvolto dell’accaduto.