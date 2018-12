Francesco Facchinetti “Quel demente di Walter Nudo”: scoppia il caso

Francesco Facchinetti si lascia sfuggire una frase che sta facendo il giro del web: “Quel demente di Walter Nudo”. Scoppia il caso: l’episodio fa discutere

Francesco Facchinetti, ma che cosa succede? Il produttore discografico, che attualmente si trova in vacanza alle Maldive con la moglie Wilma e i figli, si è lasciato sfuggire un audio, prontamente finito su Instagram Stories, che ha creato un giallo, coinvolgendo Walter Nudo. L’esternazione, spifferata durante una gita in quello che parrebbe essere un acquario, sta provocando un po’ di baccano sul web. “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…” si sente nitidamente pronunciare da Facchinetti, prima che la frase venga troncata e il filmato si concluda. Tutto è alquanto strano e indecifrabile…

Il giallo sulla frase pronunciata da Facchinetti nei confronti di Walter Nudo: ironia o maretta ‘segreta’?

I due personaggi, almeno per quel che si sa sulla loro immagine pubblica, non dovrebbero avere avuto ruggini nel passato e nemmeno dovrebbero avere conti da regolare. Per questo l’audio sta creando un giallo: solo un po’ di ironia di Facchinetti oppure c’è della maretta con il vincitore del Grande Fratello Vip 3 che non è stata intercettata dai gossip del Bel Paese? Nelle prossime ore se ne saprà sicuramente qualcosa di più: si attendono spiegazioni e delucidazioni da ambo le parti.

Walter: il futuro tra lavoro e amore. I nodi da sciogliere

Gialli social a parte, Walter Nudo è tornato alla ribalta delle cronache dello spettacolo per aver vinto il Grande Fratello Vip 3. L’attore si è confermato uno ‘specialista’ dei reality, visto che si aggiudicò anche l’edizione del 2003 de L’Isola dei Famosi. E a proposito di Isola dei Famosi, continuano a rincorrersi le voci di corridoio che lo vorrebbero nella squadra del programma in veste di inviato. Un’opportunità che Walter non disdegnerebbe affatto, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it. Nel frattempo, l’attore sta cercando di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale, tentanto di capire se con sua moglie Celine ci siano le basi per riallacciare i rapporti.