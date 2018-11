Walter Nudo, parla l’ex: “Non abbandonò i figli, hanno stravolto le mie parole”

Walter Nudo, parla l’ex compagna: “Non abbandonò i nostri figli, le mie parole sono state stravolte”

Di recente aveva fatto molto scalpore un’intervista rilasciata l’ex compagna di Walter Nudo a Di Più. Nel giornale erano state riportate pesanti accuse nei confronti del gieffino. Una sorta di replica dove, a seguito di una confessione fatta da Walter al Gf Vip (dove diceva di essere ancora molto legato alla sua ex), la donna controbatteva affermando di essere stata lasciata solo dopo la separazione. Oggi, però, a Fanpage.it Tatiana ha smentito categoricamente quanto riportato dal giornale diretto da Sandro Mayer. “Non abbandonò i nostri figli. Hanno completamente stravolto il senso delle mie parole” ha dichiarato l’ex di Walter Nudo “Avevo anche specificato che avrei acconsentito all’intervista solo per parlare a favore di Walter e invece…”.

Walter Nudo, l’ex compagna afferma: “Non ho mai fatto la cameriera e Walter ha sempre contribuito economicamente”

Una delle accuse più pesanti riportate nell’intervista di Di Più riguardavano l’abbandono della moglie e dei figli da parte di Walter Nudo (non solo fisico ma anche economico). Nel settimanale, inoltre, era stato riportato un virgolettato attribuito a Tatiana che, per la precisione, diceva: “Ho dovuto fare la cameriera per provvedere a loro”. Lo ha detto veramente? A questa domanda l’ex di Walter oggi ha risposto: “Non ho mai fatto la cameriera. Walter e io, insieme, abbiamo sempre fatto sacrifici per i nostri figli. Certo qualche discussione l’abbiamo avuta, ma entrambi abbiamo sempre contribuito economicamente“.

Walter Nudo e il rapporto speciale con i figli, la versione dell’ex compagna: “È andato in America ma non ci ha abbandonati”

Una cosa che Tatiana ha voluto specificare a Fanpage.it, in fine, è il rapporto speciale tra Walter Nudo e i suoi figli. Se li ha mai abbandonati? “Abbandonato non è la parola giusta” ha spiegato lei “È successo che si sia allontanato dall’Italia per qualche mese, in America per esempio, ma non ha mai saltato un compleanno e un Natale. Elvis e Martin hanno un rapporto speciale sia con me che con il loro papà, da sempre!”.