Walter Nudo, è bufera per il video sulla pubblicità di Valentino

Pioggia di critiche per Walter Nudo dopo aver pubblicato un video in cui commenta una pubblicità di Valentino: cosa ha detto

Un video pubblicato da Walter Nudo sul suo profilo Instagram sta facendo letteralmente il giro del web. Si tratta di un filmato in cui l’attore commenta perplesso il cartellone pubblicitario della nota casa di moda ‘Valentino‘ affisso presso l’aeroporto di Milano Linate. Nel poster in questione, sono presenti modelli con orecchini e vestiti non propriamente maschili, oltre a modelle con poco trucco. La scelta di tali modelli non è stata apprezzata da Walter, che ha espresso il suo disappunto con queste parole:

Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante.

Come anticipato prima, il video è diventato virale e ha attirato numerosissime critiche da parte degli utenti del web. Molti, giustamente, stanno attaccando l’ex vincitore de l’Isola dei Famosi, accusandolo di star facendo un discorso a dir poco bigotto e retrogrado per il 2023. C’è da dire che, al giorno d’oggi, appare alquanto superfluo star ancora a fare nette differenze su come dovrebbe essere rappresentata la mascolinità o la femminilità. Tanto meno, mettersi a registrare un video per poter fare una ‘denuncia’ a riguardo nel tentativo cercare di ‘educare’ i giovani d’oggi.

Ma Walter Nudo tutto ok? pic.twitter.com/iparNmmtaz — Trash Italiano (@trash_italiano) May 1, 2023

Walter Nudo, vita e carriera

Walter Nudo nasce a Montréal il 2 giugno 1970. In Canada resta fino agli 8 anni, dopodiché insieme ai suoi genitori si trasferisce in Italia. Dopo aver ottenuto il diploma da perito chimico, si trasferisce negli Stati Uniti per studiare recitazione all’Acting Class di Los Angeles. Tornato definitivamente in Italia, comincia la sua carriera nel mondo del cinema, debuttando nel film “Ragazzi della notte” di Jerry Calà.

Negli anni successivi, recita in fiction di successo come Incantesimo e Carabinieri e riscopre una nuova popolarità grazie ai reality. Vince, infatti, la prima edizione de l’Isola dei Famosi nel 2003 e, 15 anni dopo, torna ad aggiudicarsi il primo posto in un altro reality, il Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, Walter Nudo ha avuto una storia con la ballerina Tatiana Tassara dal 1994 al 2002, dalla quale ha avuto due figli,: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos, nato nel 1999. Nel 2004 inizia un fidanzamento con l’attrice Samuela Sardo, finito poi nel 2008. Subito dopo, conosce la stilista francese Céline Mambour, con la quale si sposa nel 2009 a Las Vegas. Anche con lei, però. le cose non vanno a buon fine e il matrimonio finisce dopo 10 anni. Ad oggi, Walter è impegnato con una dipendente Mediaset, Roberta Nigro.