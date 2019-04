Walter Nudo dopo operazione: nuova vita in un posto segreto

Walter Nudo, dopo il malore e l’operazione. L’attore si sta ricaricando in un posto segreto. Ed è da solo

Aveva fatto preoccupare fan e amici. Walter Nudo sembra si sia ripreso benissimo dopo il malore che lo ha colpito mentre era a Los Angeles e l’operazione in Italia. Un piccolo intervento che era andato bene, come aveva aggiornato lo stesso Nudo sui social. Dopo le primissime immagini del dopo operazione (pubblicate dal settimanale Chi, nell’ultimo numero), Walter ci ha tenuto a ringraziare che gli sta sempre vicino e a scusarsi per la sua assenza. Da molto tempo, infatti, l’attore ed ex gieffino si è ritirato in un luogo segreto per ricaricare le energie dopo la brutta paura che ha vissuto. Andrea Mainardi, suo amico e coinquilino nella casa più spiata d’Italia, ha commento il post Instagram, lasciandogli un messaggio tenerissimo di amore e amicizia. Nel caso Walter avesse bisogno, lui c’è sempre per lui.

Walter Nudo: l’attore racconta la nuova vita dopo l’intervento

“Un veloce post per chiedervi scuse per questa mia assenza prolungata dai social“, ha esordito Walter sul profilo Instagram personale: “Ho dovuto/voluto e continuo a fare una convalescenza assolutamente da solo, in un posto segreto, lontano da tutto e tutti, per ristabilire piena e profonda connessione con il mio corpo, la mia mente e il mio spirito“. Una decisione precisa quella di Nudo, che ha voluto così vivere questo momento difficile della sua vita in assoluta solitudine. Solo con se stesso riesce ad acquistare quelle energie di cui ha bisogno. Anche se l’intervento è stato breve e non ha riportati particolari problematiche, l’attore ha voluto tenere aggiornati i fan e gli amici. Mainardi ha così risposto al suo post: “Se hai bisogno, noi ci siamo sempre!“. Era stato proprio lo chef atomico a dare le prime notizie dopo il malore avuto.

Walter Nudo sta bene: le prime immagini dopo malore e operazione

Nudo sta bene come attestano le foto pubblicate dal settimanale Chi. L’attore è stato fotografato mentre mentre si concedeva una passeggiata per le vie di Milano, e dopo queste immagini, ora sta tentando di iniziare una nuova vita in un luogo segreto e lontano da tutti.