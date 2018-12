Walter Nudo: dopo il Grande Fratello Vip svela un segreto su Francesco Monte

Walter Nudo parla di Francesco Monte dopo il Grande Fratello Vip

A due giorni dalla vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair. E tra le tante cose ha parlato anche di Francesco Monte, uno dei pochi gieffini con il quale ha legato all’interno della Casa di Cinecittà. L’altro è Andrea Mainardi, lo chef che si è piazzato al secondo posto della terza edizione del reality show. “Francesco si è aperto con me in un modo che non ha avuto eguali: mi ha raccontato cose molto intime, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro”, ha confidato Walter. Che ha rivelato pure un grosso segreto sull’ex tronista di Uomini e Donne. A detta dell’attore italo-canadese il tarantino si comportava in maniera diversa nella Caverna. Il motivo? C’entra – ancora una volta – l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: parla Walter Nudo

“Credo che Monte non sia stato capito. È un ragazzo dolcissimo, tenero. Un ragazzo pieno di paure. Si è trovato costretto a vivere nella Casa in cui, un anno fa, è stato lasciato dalla donna con la quale sognava di mettere su una famiglia. Si è trovato in giro foto e ricordi. Lasciarsi andare, in questa situazione, era pressoché impossibile, e la prova sta nella Caverna”, ha spiegato Walter Nudo. “Monte, il Monte della Caverna, è sempre stato molto più rilassato e sereno del Monte della Casa. Quasi che fossero due persone diverse. Certo, ora bisogna capire cosa succederà fuori dal Grande Fratello che non è la realtà ma una sorta di surrealtà”, ha aggiunto il vincitore del Grande Fratello Vip 2018.

Cosa ha detto Walter Nudo sull’amico Andrea Mainardi

Su Andrea Mainardi Walter Nudo ha invece dichiarato: “È più giovane di me, ma come ma ha preso qualche schiaffo dalla vita. Entrambi abbiamo girato, fatto gavetta, siamo caduti e ci siamo rialzati e questo ha fatto sì che tra noi si instaurasse una fratellanza sincera”. Dopo la vittoria al GF Vip, Walter spera di tornare a recitare, magari in una fiction, come accaduto anni fa in seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi. Ma il 48enne sta lavorando pure ad un inedito programma televisivo: un progetto che l’artista conserva da tempo nel cassetto.