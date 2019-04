Walter Nudo malore, è in attesa di un intervento: ultimi aggiornamenti

Walter Nudo malore, l’attore è ricoverato all’ospedale Monzino di Milano e in attesa di un intervento. Non è grave

Ha fatto preoccupare tutti la notizia del malore di Walter Nudo. A causarlo, inizialmente, si vocifera fosse un problema al cuore ed poche ore fa è arrivata la conferma: Nudo ha avuto due ischemie al lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore che sembra sia congenito e che l’attore abbia dalla nascita, come rivelato ieri dall’amico e compagno di avventura al Gf Vip, Valerio Merola. Gli ultimi aggiornamenti circa le condizioni di salute di Nudo arrivano dalla pagine ufficiale a lui dedicata “NudoFamily” che tiene il pubblico in continuo aggiornamento. Dopo un viaggio di diverse ora, Walter è arrivato in Italia ed è stato ricoverato all’ospedale Monzino di Milano, specializzato in problemi cardiaci. Molte trasmissioni tv si stanno interessando di Walter Nudo e come detto a Storie Italiane, l’ex gieffino non sarebbe in pericolo di vita e non è grave. Le ischemie che lo hanno colpito mentre era a Los Angeles ad un pranzo di lavoro sono state, per fortuna, lievi, tali da non recargli un danno importante. Ora è in attesa di un intervento che potrebbe non essere nemmeno invasivo.

Walter Nudo, come sta ora? Gli ultimi aggiornamenti

Walter Nudo non è grave! Questo è quello che ci arriva dagli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L’attore è in attesa di un piccolo intervento chirurgico e non una vera e propria operazione (così viene spiegato a Storie Italiane, ndr.). Il mini intervento avverrà in anestesia locale e avrà una durata di 30 minuti, verrà posto un dispositivo, chiamato “ombrellino”, tra i due atri che consentirà di chiudere i fori. Si sta sottoponendo ai controlli e le conferme ufficiali arriveranno solo nelle prossime ore. Per ora Walter è solo, i suoi due figli non sono ancora arrivati ma con molta probabilità vorranno stare vicino al loro padre. Dall’ospedale non arrivano molte notizie, a tenere aggiornati tutti ci pensa la family dell’attore. Ieri però ha avuto una visita, di una persona molto vicina ma è impossibile sapere chi fosse.

Walter Nudo, la solidarietà del pubblico e degli amici

Tutti con Walter, sembra essere questo il motivo che si leva dal cuore e le voci di fan e amici. A rassicurare tutti ci aveva già pensato Andrea Mainardi che aveva svelato di aver sentito Walter e che stava bene. Una brutta esperienza quella di Nudo, un grande dello spettacolo italiano. Ha infatti vinto sia l’Isola dei Famosi sia l’ultimissima edizione del Grande Fratello Vip.