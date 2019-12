Volevo fare la rockstar, seconda stagione in arrivo? Ecco ciò che sappiamo

Si farà la seconda stagione di Volevo fare la rockstar? Ecco ciò che sappiamo

Chiusi i battenti della prima stagione di Volevo fare la rockstar, la fiction di Rai Due con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. Dopo dodici episodi divisi in sei puntate, Olivia sembra aver fatto finalmente la sua scelta, le gemelle sono cresciute e il burbero Francesco ha conquistato il cuore di tutti. Date queste premesse, ci sarà una seconda stagione? La Rai ancora non si è pronunciata a riguardo e tutti gli appassionati della fiction sono in trepidante attesa di sapere se ci sarà un secondo capitolo delle avventure di Olivia e delle sue brulle. Se dal quartier generale della Rai ancora non hanno fatto sapere niente, è pur vero che una storia del genere si presta a ulteriori sviluppi. Anche il cast artistico per il momento tace e si gode il meritato successo e la messa in onda dell’ultima puntata della stagione.

Volevo fare la rockstar: nuovi episodi in arrivo?

Ci saranno i nuovi episodi di Volevo fare la rockstar? Al momento non si hanno notizie a riguardo ma sui social i fan più affezionati stanno chiedendo a gran voce una seconda stagione di Volevo fare la rockstar: Olivia è proprio entrata nel cuore di tutti! Un trend del genere sui social testimonia di come questa serie sia arrivata a un pubblico giovane ed eterogeneo. La novità di Volevo fare la rockstar è stata quella di aver reso subito disponibili sul sito internet della Rai tutti gli episodi, sin dal 30 ottobre 2019, data di uscita della serie tv. Il pubblico ha potuto quindi già vedere il finale di stagione in anticipo rispetto alla messa in onda tradizionale. Questo è un dato che in casa Rai va preso in considerazione.

Come rivedere in streaming Volevo fare la rockstar?

Ma prima di pensare al futuro della serie, godiamoci il finale di stagione. E chi lo avesse perso può sempre connettersi al sito della Rai o scaricare l’app Rai Play dove potrà trovare tutte le puntate andate in onda di Volevo fare la rockstar. La famiglia Mazzuccato vi aspetta in streaming con tutti gli episodi della prima stagione di Volevo fare la rockstar.