Volevo fare la rockstar, anticipazioni ultima puntata: Olivia dirà la verità

Volevo fare la rockstar: le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction

Giunge al termine la fiction di RaiDue Volevo fare la rockstar. Mercoledì 4 dicembre 2019 andranno in onda gli ultimi due episodi della serie televisiva per tutta la famiglia voluta da RaiDue. L’esperimento può dirsi riuscito: Olivia e la sua famiglia ci hanno tenuto incollati davanti al televisore in queste cinque settimane. Le storie delle gemelline, le peripezie di Olivia, il burbero Francesco, la fragilità di Eros hanno suscitato la partecipazione e la simpatia di un’ampia fetta di pubblico. Cosa succederà nell’ultima puntata di Volevo fare la rockstar? L’undicesimo episodio, intitolato ‘Confusione’, si apre con i preparativi per l’inaugurazione dello spaccio a km 0 di Francesco e tutto sembra procedere per il verso giusto. Aria di crisi invece nella famiglia Mazzuccato: Eros sta affrontando un periodo nero sotto diversi aspetti mentre per Olivia sembra essere giunto il momento della verità. Deve affrontare il segreto che si porta dietro da sempre. Riuscirà a reggere il tutto?

Volevo fare la rockstar: cosa succede nell’ultimo episodio

L’ultimo episodio di Volevo fare la rockstar si intitola ‘Tribù’ ed è il capitolo finale di questa emozionante storia. Olivia (Valentina Bellè) si è finalmente decisa a essere sincera con se stessa e con le persone che le stanno vicine. Questo avrà ripercussioni sulle due figlie, su sua madre, su suo fratello Eros e soprattutto sul burbero Francesco (Giuseppe Battiston). Ce la farà Olivia a rimettere in ordine i pezzi della sua vita passata e presente Quello che è certo è che tutto ciò che le è successo l’ha cambiata profondamente. Ed è forse il momento che Olivia prenda delle decisioni importanti che, come è ovvio che sia, avranno ripercussioni anche sulle gemelle. E Francesco come reagirà? Ed Eros invece riuscirà a fare pace con se stesso? La trama dell’ultimo episodio si preannuncia avvincente.

Volevo fare la rockstar: come rivedere tutte le puntate

Volevo fare la rockstar è la nuova fiction di RaiDue liberamente ispirata ai racconti di Valentina Santandrea con protagonista Valentina Bellè. Le puntate previste sono sei divise il dodici episodi da 50 minuti l’uno. Gli episodi sono disponibili sul sito della Rai oppure scaricando l’app RaiPlay. Per chi non volesse seguire la fiction in televisione, l’ultima puntata di Volevo fare la rockstar andrà in onda su RaiDue mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 21.20.