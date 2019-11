Volevo fare la rockstar, anticipazioni terza puntata: guai per Olivia

Volevo fare la rockstar: la trama dei prossimi episodi

Il mercoledì sera di RaiDue è sempre più rock. Volevo fare la rockstar sta oramai entrando nel vivo delle storie che racconta e mercoledì 13 novembre andrà in onda la terza puntata. Dove eravamo rimasti? La vita di Olivia (Valentina Bellè) scorre sempre frenetica e impegnata, tra la figlie, sua madre e suo fratello; in tutto questo deve riuscire a conciliare il suo sogno di incidere un disco e districarsi nel rapporto con Francesco. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Novità in vista per la famiglia Mazzuccato: l’arrivo di Cesare, l’avvenente professore di educazione fisica, darà filo da torcere a tutta la famiglia. Eros intanto appare sempre più deciso nel suo corteggiamento a Martina. Emma, da parte sua, si avvicina sempre di più a Nice riuscendo a entrare nella sua villa e a incontrarla. C’è da scommettere che l’incontro tra le due riserverà scintille.

Volevo fare la rockstar, prossima puntata: Francesco, il gigante buono

Nella prossima puntata la figura di Francesco verrà approfondita sempre di più. Le gemelle, infatti, passeranno una intera giornata in sua compagnia e tra scherzi, risate e momenti anche seri si accorgeranno che non è solo un uomo burbero. Anzi, la sua stazza è direttamente proporzionale alla sua bontà d’animo. Problemi in vista per Olivia: pare che un’agenzia immobiliare abbia regolarmente acquistato la sua abitazione. La notizia sconvolgerà tutti i membri della famiglia ma c’è da scommettere che Olivia, il vero capofamiglia, farà di tutto per difendere la sua casa.

Volevo fare la rockstar: un ottimo cast per una serie di successo

Il segreto del successo di Volevo fare la rockstar è duplice: una storia scritta bene e un cast azzeccato e composto da professionisti affermati come Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro affiancati da tante new entry di cui, siamo sicuri, sentiremo ancora parlare nel panorama della fiction italiana. Con queste premesse non rimane altro che seguire la prossima puntata di Volevo fare la rockstar che sarà trasmessa in prima visione mercoledì 13 novembre alle ore 21.20 su RaiDue. E per chi dovesse perderla, può tranquillamente recuperarla in streaming su RaiPlay.